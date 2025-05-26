https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/antalyada-15-katli-apartmanda-yangin-panigi-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1096522550.html

Antalya'da 15 katlı apartmanda yangın paniği: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'da 15 katlı apartmanda yangın paniği: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T13:54+0300

2025-05-26T13:54+0300

2025-05-26T13:54+0300

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.Mutfakta yangın çıktı: Sebebi henüz belli değilYenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Evde mahsur kalanlar oldu: 6 kişi hastaneye kaldırıldıEkipler, yangının çıktığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, diğer apartman sakinlerini de hızlıca tahliye edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/esenyurtta-yangin-panigi-itfaiyenin-mudahalesi-suruyor-1096514244.html

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