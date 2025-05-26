https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/antalyada-15-katli-apartmanda-yangin-panigi-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1096522550.html
Antalya'da 15 katlı apartmanda yangın paniği: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Antalya'da 15 katlı apartmanda yangın paniği: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T13:54+0300
2025-05-26T13:54+0300
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.Mutfakta yangın çıktı: Sebebi henüz belli değilYenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Evde mahsur kalanlar oldu: 6 kişi hastaneye kaldırıldıEkipler, yangının çıktığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, diğer apartman sakinlerini de hızlıca tahliye edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/esenyurtta-yangin-panigi-itfaiyenin-mudahalesi-suruyor-1096514244.html
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antalya, yangın, apartman
Antalya'da 15 katlı apartmanda yangın paniği: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Ayrıntılar geliyor
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı.
Mutfakta yangın çıktı: Sebebi henüz belli değil
Yenidoğan Mahallesi 3109 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Evde mahsur kalanlar oldu: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Ekipler, yangının çıktığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, diğer apartman sakinlerini de hızlıca tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.