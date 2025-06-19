https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/alman-medyasi-abd-israile-irandaki-nukleer-merkezi-imha-etmesi-icin-gizlice-bomba-teslim-edebilir-1097136411.html
Alman medyası: ABD, İsrail’e İran’daki nükleer merkezi imha etmesi için gizlice bomba teslim edebilir
Alman medyası: ABD, İsrail’e İran’daki nükleer merkezi imha etmesi için gizlice bomba teslim edebilir
Sputnik Türkiye
Alman medyası, ABD’nin, İsrail’e gizlice bomba teslim edebileceğini iddia etti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T04:17+0300
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Alman gazetesi Berliner Zeitung'un haberinde ABD’nin, Tel Aviv’in İran’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisini tek başına imha edebilmesi için İsrail’e gizlice GBU-57A/B tipi süper ağır bomba ile B-2 bombardıman uçağını kiralayabileceğini iddia etti.Haberde, “Ancak iki müttefik yaratıcı bir yaklaşımı da tercih edebilir, örneğin ABD bombayı ve uçağı, pilot da dahil olmak üzere, bir ya da iki görev için İsraillilere bir tür kısa dönemli, tam hizmet kiralaması olarak teslim edebilir.” ifadeleri yer aldı.Haberde, İsrail’in süper ağır bir bomba kullanmasının ABD’yi İran’la savaşa sürükleyebileceği, ancak bunun uluslararası toplum tarafından yaptırımla sonuçlanmasının pek olası olmadığı, çünkü önleyici savaşların artık yalnızca 'iyilik adına' yürütüldüğünde yaptırıma tabi tutulmadığı ifade ediliyor.Daha önce Axios haber portalı da kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin İran’a baskı aracı olarak İsrail’e sığınak delici bombalar teslim etme ihtimalini değerlendirdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rusya-devlet-baskani-putin-rusya-adil-bir-dunya-duzenini-savunuyor-1097134184.html
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abd, i̇srail, i̇ran, berliner zeitung, axios, b-2, ortadoğu
abd, i̇srail, i̇ran, berliner zeitung, axios, b-2, ortadoğu
Alman medyası: ABD, İsrail’e İran’daki nükleer merkezi imha etmesi için gizlice bomba teslim edebilir
Alman medyası, ABD’nin, İsrail’e gizlice bomba teslim edebileceğini iddia etti.
Alman gazetesi Berliner Zeitung'un haberinde ABD’nin, Tel Aviv’in İran’ın Fordo’daki uranyum zenginleştirme tesisini tek başına imha edebilmesi için İsrail’e gizlice GBU-57A/B tipi süper ağır bomba ile B-2 bombardıman uçağını kiralayabileceğini iddia etti.
Haberde, “Ancak iki müttefik yaratıcı bir yaklaşımı da tercih edebilir, örneğin ABD bombayı ve uçağı, pilot da dahil olmak üzere, bir ya da iki görev için İsraillilere bir tür kısa dönemli, tam hizmet kiralaması olarak teslim edebilir.” ifadeleri yer aldı.
Haberde, İsrail’in süper ağır bir bomba kullanmasının ABD’yi İran’la savaşa sürükleyebileceği, ancak bunun uluslararası toplum tarafından yaptırımla sonuçlanmasının pek olası olmadığı, çünkü önleyici savaşların artık yalnızca 'iyilik adına' yürütüldüğünde yaptırıma tabi tutulmadığı ifade ediliyor.
Daha önce Axios haber portalı da kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin İran’a baskı aracı olarak İsrail’e sığınak delici bombalar teslim etme ihtimalini değerlendirdiğini bildirmişti.