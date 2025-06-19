https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-bir-zam-daha-geliyor-benzine-151-tl-motorine-330-tl-zam-bekleniyor-1097172171.html

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor: Benzine 1.51 TL, motorine 3.30 TL zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor: Benzine 1.51 TL, motorine 3.30 TL zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

İsrail-İran geriliminin tırmanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 79 dolara yaklaşırken, bu artış akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Enerji... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T23:30+0300

2025-06-19T23:30+0300

2025-06-19T23:30+0300

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Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin tüketiciye yansımasıyla, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dönemi başlıyor.İsrail-İran çatışması nedeniyle Brent petrol fiyatları 79 dolara kadar yükselirken artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. NTV'nin haberine göre; 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam yapılması bekleniyor. 19 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 49.99 TL, Motorin 51.39 TLAnkara: Benzin 50.66 TL, Motorin 52.24 TLİzmir: Benzin 50.99 TL, Motorin 52.59 TLBursa: Benzin 50.79 TL, Motorin 52.22 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html

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