https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-bir-zam-daha-geliyor-benzine-151-tl-motorine-330-tl-zam-bekleniyor-1097172171.html
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor: Benzine 1.51 TL, motorine 3.30 TL zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor: Benzine 1.51 TL, motorine 3.30 TL zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
İsrail-İran geriliminin tırmanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 79 dolara yaklaşırken, bu artış akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Enerji... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T23:30+0300
2025-06-19T23:30+0300
2025-06-19T23:30+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
akaryakıt fiyatları
akaryakıt istasyonu
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
kurşunlu benzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin tüketiciye yansımasıyla, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dönemi başlıyor.İsrail-İran çatışması nedeniyle Brent petrol fiyatları 79 dolara kadar yükselirken artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. NTV'nin haberine göre; 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam yapılması bekleniyor. 19 Haziran güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 49.99 TL, Motorin 51.39 TLAnkara: Benzin 50.66 TL, Motorin 52.24 TLİzmir: Benzin 50.99 TL, Motorin 52.59 TLBursa: Benzin 50.79 TL, Motorin 52.22 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83771fd9412c3552182590ad38d7541b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları, akaryakıt istasyonu, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, kurşunlu benzin, benzinci, mazot
akaryakıt, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt fiyatları, akaryakıt istasyonu, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, kurşunlu benzin, benzinci, mazot
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor: Benzine 1.51 TL, motorine 3.30 TL zam bekleniyor
İsrail-İran geriliminin tırmanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 79 dolara yaklaşırken, bu artış akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Enerji piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle 21 Haziran Cumartesi'nden itibaren benzine litre başına 1.51 TL, motorine ise 3.30 TL zam yapılması bekleniyor.
Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin tüketiciye yansımasıyla, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dönemi başlıyor.
İsrail-İran çatışması nedeniyle Brent petrol fiyatları 79 dolara kadar yükselirken artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. NTV'nin haberine göre; 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam yapılması bekleniyor.
19 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 49.99 TL, Motorin 51.39 TL
Ankara: Benzin 50.66 TL, Motorin 52.24 TL
İzmir: Benzin 50.99 TL, Motorin 52.59 TL
Bursa: Benzin 50.79 TL, Motorin 52.22 TL