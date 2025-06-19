https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/acun-ilicalidan-muge-anliya-yayinda-itiraf-keske-diyerek-acikladi-1097148487.html
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya yayında itiraf: 'Keşke' diyerek açıkladı
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya yayında itiraf: 'Keşke' diyerek açıkladı
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, “Güven Bana” programında konuk olduğu Müge Anlı hakkında dikkat çeken sözler söyledi. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” için “Keşke bizim kanalımızda... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T11:38+0300
2025-06-19T11:38+0300
2025-06-19T11:38+0300
yaşam
acun ilıcalı
müge anlı
yarışma
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Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, Müge Anlı’nın sunduğu “Güven Bana” yarışmasında bu hafta konuk koltuğuna oturdu. Program boyunca hem keyifli anlar yaşandı hem de Ilıcalı’nın canlı yayında yaptığı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” itirafı sosyal medyada gündem oldu.Ilıcalı, programda yaptığı açıklamada, “Televizyonda imrenerek izlediğim ve ‘Ah keşke bizde olsa’ dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum” diyerek Müge Anlı’ya olan hayranlığını dile getirdi.'Keşke bizim kanalımızda olsaydı'Başarılı yapımcı, Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını uzun süredir takip ettiğini belirterek, “Keşke bizim kanalımızda olsaydı” sözleriyle dikkat çekti. Bu sözler, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.1 milyonluk soruYarışmanın en heyecanlı anı ise 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusu ile yaşandı. Acun Ilıcalı ve partneri Eser Yenenler, “Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır?” sorusuna birlikte cevap verdi.İkili, kısa değerlendirme sonrası cevabı “eşek” olarak belirledi. Bu doğru cevapla yarışmanın en yüksek ödülü kazanıldı. Yarışma sonrası Ilıcalı ve Yenenler, kazandıkları parayı bir okula bağışlayacaklarını açıkladı.Program sonunda söz alan Müge Anlı, Acun Ilıcalı’ya katılımı için teşekkür etti.
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acun ilıcalı, müge anlı, yarışma
acun ilıcalı, müge anlı, yarışma
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya yayında itiraf: 'Keşke' diyerek açıkladı
Acun Ilıcalı, “Güven Bana” programında konuk olduğu Müge Anlı hakkında dikkat çeken sözler söyledi. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” için “Keşke bizim kanalımızda olsaydı” diyen Ilıcalı, hem takdirini dile getirdi hem de yarışmanın 1 milyonluk sorusuna doğru yanıt vererek ödülü kazandı.
Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı, Müge Anlı’nın sunduğu “Güven Bana” yarışmasında bu hafta konuk koltuğuna oturdu. Program boyunca hem keyifli anlar yaşandı hem de Ilıcalı’nın canlı yayında yaptığı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” itirafı sosyal medyada gündem oldu.
Ilıcalı, programda yaptığı açıklamada, “Televizyonda imrenerek izlediğim ve ‘Ah keşke bizde olsa’ dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum” diyerek Müge Anlı’ya olan hayranlığını dile getirdi.
'Keşke bizim kanalımızda olsaydı'
Başarılı yapımcı, Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını uzun süredir takip ettiğini belirterek, “Keşke bizim kanalımızda olsaydı” sözleriyle dikkat çekti. Bu sözler, hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yarışmanın en heyecanlı anı ise 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusu ile yaşandı. Acun Ilıcalı ve partneri Eser Yenenler, “Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır?” sorusuna birlikte cevap verdi.
İkili, kısa değerlendirme sonrası cevabı “eşek” olarak belirledi. Bu doğru cevapla yarışmanın en yüksek ödülü kazanıldı. Yarışma sonrası Ilıcalı ve Yenenler, kazandıkları parayı bir okula bağışlayacaklarını açıkladı.
Program sonunda söz alan Müge Anlı, Acun Ilıcalı’ya katılımı için teşekkür etti.