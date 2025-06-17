https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/25-kiloya-dustu-sosyal-medya-fenomeni-nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-1097085657.html

25 kiloya düştü: Sosyal medya fenomeni Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

25 kiloya düştü: Sosyal medya fenomeni Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

Sputnik Türkiye

Anoreksiya teşhisi konulan ve 25 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T13:08+0300

2025-06-17T13:08+0300

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yaşam

nihal candan

anoreksiya

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın durumu ciddiyetini koruyor. 25 kiloya kadar düşen ve anoreksiya teşhisi konulan Candan yeniden yoğun bakıma alındı. Tedavi olmayı reddediyorGeçtiğimiz günlerde yeni yaşını hastane odasında karşılayan ve tedavi olmayı reddettiği konuşulan Nihal Candan'ın sağlık durumu endişelendirmeye devam ediyor.​​​​​​​Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, son durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Kerimoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Umut anneyle (Nihal Candan'ın annesi) konuştuk. Biliyorsunuz devlet hastanesinde şu an ve yoğun bakıma alınmış sonunda, Nihal yine 'istemiyorum' demesine rağmen çok şükür alınmış. 25 kiloya düşmüş ve kritik bir süreçte. Sağlığına kavuşsun tek dileğimiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nihal-candan-yeniden-yogun-bakima-alindi-29-kiloya-kadar-dustu-organ-yetmezligi-belirtileri-basladi-1096904237.html

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nihal candan, nihal candan anoreksiya