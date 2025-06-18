https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/zelenskiy-g7-zirvesinde-ukraynaya-destek-icin-yillik-40-milyar-dolar-istedi-1097101711.html

Zelenskiy, G7 zirvesinde Ukrayna’ya destek için yıllık 40 milyar dolar istedi

Zelenskiy, G7 zirvesinde Ukrayna’ya destek için yıllık 40 milyar dolar istedi

Sputnik Türkiye

'Büyük Yedili' (G7) zirvesindeki konuşmasında yeniden para talep eden Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek amacıyla her yıl 40 milyar dolar istediklerini... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T04:54+0300

2025-06-18T04:54+0300

2025-06-18T04:54+0300

dünya

abd

vladimir zelenskiy

karoline leavitt

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'Büyük Yedili' (G7) zirvesindeki konuşmasında yeniden para talep eden Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya destek amacıyla her yıl 40 milyar dolar istediklerini belirtti. Zirvede yaptığı konuşmada, “Ukrayna’nın direncini sürdürebilmesi ve ayakta kalabilmesi için yıllık 40 milyar ABD doları tutarında bütçe desteği sağlanması önemli. Bu, ABD dahil G7 liderlerinin ortak kararı olmalı.” dedi.Zelenskiy, Batı’dan düzenli olarak yardım talep ediyor. Daha önce, G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’tan Ukrayna için yeni bir silah paketi isteyeceğini açıklamış, ancak bu görüşme gerçekleşmemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Orta Doğu’daki durum nedeniyle Kanada’daki 'Büyük Yedili' zirvesini erken terk ederek ABD’ye dönme kararı aldığını bildirmişti.Zelenskiy daha önce, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in açıkladığı Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların azaltılması kararından vazgeçmesi için ABD Başkanı’na yalvaracağını da söylemişti.Ukrayna milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Maliye Bakanlığı’nın 2025 bütçesini gözden geçirerek harcama kalemlerini yüz milyarlarca grivna azaltmayı planladığını bildirerek bu sayede bütçe açığının yüzde 9,9 seviyesine düşürülebileceğini ifade etmişti. Jeleznyak’a göre, Maliye Bakanı Marçenko da parlamentodaki konuşmasında, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Ukrayna’nın “neredeyse iki milyar dolarlık dış finansmandan” mahrum kaldığını belirtmişti.Nisan ayında Ukrayna’nın “Ekonomiçeskaya Pravda” adlı haber sitesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın askerlere maaş ödemeleri için ayrılan fonları silah alımı için harcadığını yazmıştı. Gazetecilere göre bu durum devam ederse, Ukrayna hükümeti ve parlamentosu mevcut yılın bütçesinde değişiklik yapmak zorunda kalacak. Aksi takdirde, ordu mensuplarına maaş ödemek için hazinede yeterli para kalmayacak.Haberde yer alan kaynaklara göre, Ukrayna bütçesinde halihazırda 200 milyar grivnadan, yani yaklaşık 4,8 milyar dolardan fazla açık bulunuyor

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abd, vladimir zelenskiy, karoline leavitt, pete hegseth, ukrayna, batı, g7