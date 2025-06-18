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Eski ABD'li Albay: ABD, Rusya ve Çin ile iş birliği yapmalı
Eski ABD'li Albay: ABD, Rusya ve Çin ile iş birliği yapmalı
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Emekli ABD'li Albay ve deneyimli uluslararası danışman Earl Rasmussen, ABD’nin İsrail ile İran arasındaki çatışmada gerilimin azaltılması için Rusya ve Çin ile... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Washington merkezli Avrasya Merkezi'nin eski icra direktörü ve emekli Yarbay Earl Rasmussen yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmada bir yumuşama sağlamak için Rusya ve Çin ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi.Rasmussen, "ABD'nin bir adım geri çekilerek Rusya ve Çin ile birlikte çalışarak durumu yatıştırması ve İran ile sadece İsrail'in değil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak gerçekçi bir anlaşma üzerinde çalışması gerekiyor." dedi.Rasmussen, İran’ın askeri nükleer programa sahip olmaması gerektiğini ancak barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.Uzman, “Bölgede barış ve güvenlik için ABD belki de İsrail'in nükleer silahlardan arındırılmasını tartışmalıdır” diye ekleyerek, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tüm bölgeye ve hatta dünyaya yayılabileceği uyarısında bulunup, “Bence bu çatışmada nükleer silah kullanma olasılığı Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan daha yüksek ve bu da ABD için iyiye işaret değil.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/vance-iran-sivil-amaclar-icin-gerekenden-cok-daha-yuksek-oranda-uranyum-zenginlestirdi-1097100537.html
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abd, earl rasmussen, i̇ran, abd, i̇srail, avrasya merkezi

Eski ABD'li Albay: ABD, Rusya ve Çin ile iş birliği yapmalı

04:21 18.06.2025
© AA / Mostafa Alkharoufİran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze saldırılarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Tel Aviv'den semalarında görüntülendi.
İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze saldırılarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Tel Aviv'den semalarında görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
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Emekli ABD'li Albay ve deneyimli uluslararası danışman Earl Rasmussen, ABD’nin İsrail ile İran arasındaki çatışmada gerilimin azaltılması için Rusya ve Çin ile iş birliği yapması gerektiğini söyledi.
Washington merkezli Avrasya Merkezi'nin eski icra direktörü ve emekli Yarbay Earl Rasmussen yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail ve İran arasındaki çatışmada bir yumuşama sağlamak için Rusya ve Çin ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
Rasmussen, "ABD'nin bir adım geri çekilerek Rusya ve Çin ile birlikte çalışarak durumu yatıştırması ve İran ile sadece İsrail'in değil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak gerçekçi bir anlaşma üzerinde çalışması gerekiyor." dedi.
Rasmussen, İran’ın askeri nükleer programa sahip olmaması gerektiğini ancak barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzman, “Bölgede barış ve güvenlik için ABD belki de İsrail'in nükleer silahlardan arındırılmasını tartışmalıdır” diye ekleyerek, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tüm bölgeye ve hatta dünyaya yayılabileceği uyarısında bulunup, “Bence bu çatışmada nükleer silah kullanma olasılığı Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmadan daha yüksek ve bu da ABD için iyiye işaret değil.” dedi.
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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Vance: İran, sivil amaçlar için gerekenden çok daha yüksek oranda uranyum zenginleştirdi
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