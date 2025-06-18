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Xabi Alonso, Arda Güler kararını basın toplantısında duyurdu: 'Daha fazla süre alacak'
Xabi Alonso, Arda Güler kararını basın toplantısında duyurdu: 'Daha fazla süre alacak'
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, milli yıldız Arda Güler'in geleceği hakkında kararını verdi. İspanyol çalıştırıcı kararını basın toplantısında... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T11:08+0300
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arda güler
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Carlo Ancelotti'nin gönderilmesinin ardından Real Madrid'in yeni teknik direktörü kulüp efsanesi Xabi Alonso oldu. İspanyol çalıştırıcı ilk sınavını Kulüpler Dünya Kupası'na verecek.Real Madrid'de yeni hocaEflatun beyazlılar, turnuvadaki ilk maçına bugün 22.00'de Al Hilal maçı ile çıkacak. Dev maç öncesinde Xabi Alonso basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Arda daha fazla süre alacak mı?Alonso, takımda geleceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.Arda Güler'e güvendiğini belirten Alonso, “Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak.” dedi.Kulüpte herkesin birbirine yardım ettiğine değinen İspanyol çalıştırıcı, "Real Madrid'e adapte olmak sürecin bir parçası. Bu sezon daha fazla süre almaya başlayacaklar. Diğer oyuncular da bu süreçte yardımcı olacak. Castilla'lı çocuklar da katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.
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Xabi Alonso, Arda Güler kararını basın toplantısında duyurdu: 'Daha fazla süre alacak'

11:08 18.06.2025
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Burak Akbulut
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Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, milli yıldız Arda Güler'in geleceği hakkında kararını verdi. İspanyol çalıştırıcı kararını basın toplantısında duyurdu.
Carlo Ancelotti'nin gönderilmesinin ardından Real Madrid'in yeni teknik direktörü kulüp efsanesi Xabi Alonso oldu. İspanyol çalıştırıcı ilk sınavını Kulüpler Dünya Kupası'na verecek.

Real Madrid'de yeni hoca

Eflatun beyazlılar, turnuvadaki ilk maçına bugün 22.00'de Al Hilal maçı ile çıkacak. Dev maç öncesinde Xabi Alonso basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda daha fazla süre alacak mı?

Alonso, takımda geleceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler hakkında konuştu.
Arda Güler'e güvendiğini belirten Alonso, “Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak.” dedi.Kulüpte herkesin birbirine yardım ettiğine değinen İspanyol çalıştırıcı, "Real Madrid'e adapte olmak sürecin bir parçası. Bu sezon daha fazla süre almaya başlayacaklar. Diğer oyuncular da bu süreçte yardımcı olacak. Castilla'lı çocuklar da katkıda bulunuyor." şeklinde konuştu.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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