https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/vergi-affi-gelecek-mi-bakanlik-aciklama-yapti-1097132164.html
Vergi affı gelecek mi? Bakanlık açıklama yaptı
Vergi affı gelecek mi? Bakanlık açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen vergi affı ve yeniden yapılandırma iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bu konularda herhangi bir... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T22:01+0300
2025-06-18T22:01+0300
2025-06-18T22:01+0300
ekonomi̇
hazine
maliye bakanlığı
vergi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı ve yeniden yapılandırma iddialarını yalanlayarak, bu konuda herhangi bir yasal düzenleme çalışması olmadığını açıkladı.Sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda herhangi bir yasal düzenleme ya da çalışma içinde olmadıklarını şu ifadelerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekonomi-paketi-meclise-sunuldu-vergide-esitlik-saglanacak-1097068490.html
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hazine, maliye bakanlığı, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi
hazine, maliye bakanlığı, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi
Vergi affı gelecek mi? Bakanlık açıklama yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen vergi affı ve yeniden yapılandırma iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bu konularda herhangi bir yasal düzenleme ya da çalışma bulunmadığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı ve yeniden yapılandırma iddialarını yalanlayarak, bu konuda herhangi bir yasal düzenleme çalışması olmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda herhangi bir yasal düzenleme ya da çalışma içinde olmadıklarını şu ifadelerle duyurdu:
Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır. Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır. Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.