https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/vance-iran-sivil-amaclar-icin-gerekenden-cok-daha-yuksek-oranda-uranyum-zenginlestirdi-1097100537.html

Vance: İran, sivil amaçlar için gerekenden çok daha yüksek oranda uranyum zenginleştirdi

Vance: İran, sivil amaçlar için gerekenden çok daha yüksek oranda uranyum zenginleştirdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın neden sivil kullanım eşiğinin çok üzerinde uranyum zenginleştirmesi gerektiğine dair kayda değer tek bir argüman... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T01:17+0300

2025-06-18T01:17+0300

2025-06-18T01:17+0300

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, sosyal medya platformu üzerinden İran’ın nükleer programına ilişkin yaşanan kafa karışıklığını, “İran, zenginleştirme yapmadan da sivil nükleer enerjiye sahip olabilirdi, ancak bunu reddettiler. Bu arada, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir sivil amaç için gerekenden çok daha yüksek düzeyde uranyum zenginleştirdi.” sözleriyle ifade etti.Vance ayrıca İran'ın neden sivil kullanım eşiğinin çok üzerinde uranyum zenginleştirmesi gerektiğine dair kayda değer tek bir argüman görmediğini de sözlerine ekledi.Daha önce CNN televizyonu, dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat kurumlarının, İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamalarının aksine, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalışmadığı sonucuna vardığını bildirmişti.CBS tarafından aktarılan haberde ise, ABD Başkanı Donald Trump’a ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın İran konusundaki tutumunu nasıl değerlendirdiği sorulduğunda, “Ne söylediği umurumda değil” yanıtını verdiği belirtildi. Trump, ayrıca İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “çok yaklaştığını” ifade ederek, Tahran’ın bu silahlardan vazgeçmesi meselesinin “gerçek anlamda sonuçlandırılması” gerektiğini vurgulamıştı.Neler olmuştu?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması ise endişe yaratıyor.İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abd-disisleri-bakanligi-nato-zirvesi-plani-hala-gecerli-ancak-her-an-her-sey-olabilir-1097099701.html

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