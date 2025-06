https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abd-disisleri-bakanligi-nato-zirvesi-plani-hala-gecerli-ancak-her-an-her-sey-olabilir-1097099701.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO Zirvesi planı hala geçerli ancak 'her an her şey olabilir'

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO Zirvesi planı hala geçerli ancak 'her an her şey olabilir'

17.06.2025

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'nden erken ayrılma kararının ardından gelecek hafta Lahey'deki NATO Zirvesi'ne katılma planı henüz değişmedi, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki durumun hızla gelişmesi nedeniyle 'her şeyin mümkün' olduğunu söyledi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Ortadoğu'daki durum nedeniyle Kanada'daki G7 zirvesinden planlanandan daha erken ayrılacağını söyledi. Trump daha sonra kararının, İsrail ve İran arasında ateşkes üzerinde çalışmaktan 'çok daha büyük' bir şey yüzünden olduğunu söyledi, ayrıca bu fikrin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerildiği bildirildi.Bruce, NATO Zirvesi'ndeki ABD heyetinde Ortadoğu'daki gerginlik devam ederse değişiklik beklenip beklenmemesi gerektiği sorulduğunda şu şekilde yanıt verdi:Bruce, ABD'nin İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği yönündeki soruyu, “Bu soruya yanıt vermeyeceğim. Bu, benim spekülasyon yapmamı ya da Başkan adına konuşmamı gerektirir ki, bunu yapmayacağım.” şeklinde yanıtladı.Ayrıca Bruce, İran Devlet Televizyonu binasının meşru bir hedef olarak görülüp görülmediği sorusuna "İsrail'in kararları ve saldırılar için seçtiği hedefler kendilerine sorulmalı." diye yanıtladı.Sözcü, Başkan Donald Trump’ın tek isteğinin 'barış' olduğunu belirterek, Başkanın ve ABD’nin eylemlerinin diplomatik çözümler bulmaya yönelik olduğunu, Trump’ın sorunları diplomatik yollarla çözmek istediğini ve bu isteğinde ile niyetlerinde hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti.

