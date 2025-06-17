ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO Zirvesi planı hala geçerli ancak 'her an her şey olabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kızıldeniz’de başlayan çıkmaz: Şapa oturmak’
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
18:36
6 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:17
34 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:06
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abd-disisleri-bakanligi-nato-zirvesi-plani-hala-gecerli-ancak-her-an-her-sey-olabilir-1097099701.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO Zirvesi planı hala geçerli ancak 'her an her şey olabilir'
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO Zirvesi planı hala geçerli ancak 'her an her şey olabilir'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'ndeki ABD heyetinde Ortadoğu'daki gerginlik devam ederse değişiklik beklenip... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T23:46+0300
2025-06-17T23:53+0300
dünya
abd
tammy bruce
karoline leavitt
abd
i̇srail
nato
i̇ran
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'nden erken ayrılma kararının ardından gelecek hafta Lahey'deki NATO Zirvesi'ne katılma planı henüz değişmedi, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki durumun hızla gelişmesi nedeniyle 'her şeyin mümkün' olduğunu söyledi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Ortadoğu'daki durum nedeniyle Kanada'daki G7 zirvesinden planlanandan daha erken ayrılacağını söyledi. Trump daha sonra kararının, İsrail ve İran arasında ateşkes üzerinde çalışmaktan 'çok daha büyük' bir şey yüzünden olduğunu söyledi, ayrıca bu fikrin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerildiği bildirildi.Bruce, NATO Zirvesi'ndeki ABD heyetinde Ortadoğu'daki gerginlik devam ederse değişiklik beklenip beklenmemesi gerektiği sorulduğunda şu şekilde yanıt verdi:Bruce, ABD'nin İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği yönündeki soruyu, “Bu soruya yanıt vermeyeceğim. Bu, benim spekülasyon yapmamı ya da Başkan adına konuşmamı gerektirir ki, bunu yapmayacağım.” şeklinde yanıtladı.Ayrıca Bruce, İran Devlet Televizyonu binasının meşru bir hedef olarak görülüp görülmediği sorusuna "İsrail'in kararları ve saldırılar için seçtiği hedefler kendilerine sorulmalı." diye yanıtladı.Sözcü, Başkan Donald Trump’ın tek isteğinin 'barış' olduğunu belirterek, Başkanın ve ABD’nin eylemlerinin diplomatik çözümler bulmaya yönelik olduğunu, Trump’ın sorunları diplomatik yollarla çözmek istediğini ve bu isteğinde ile niyetlerinde hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/trump-ulusal-guvenlik-ekibiyle-bir-araya-geldi-toplanti-basina-kapali-yapildi-1097099264.html
abd
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fde0e418e7f37431c08778f7a6ccc09c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, tammy bruce, karoline leavitt, abd, i̇srail, nato, i̇ran, dışişleri bakanlığı
abd, tammy bruce, karoline leavitt, abd, i̇srail, nato, i̇ran, dışişleri bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO Zirvesi planı hala geçerli ancak 'her an her şey olabilir'

23:46 17.06.2025 (güncellendi: 23:53 17.06.2025)
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi'ndeki ABD heyetinde Ortadoğu'daki gerginlik devam ederse değişiklik beklenip beklenmemesi gerektiği sorulduğunda şua an bir değişiklik olmadığını ancak 'her an her şeyin mümkün' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'nden erken ayrılma kararının ardından gelecek hafta Lahey'deki NATO Zirvesi'ne katılma planı henüz değişmedi, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki durumun hızla gelişmesi nedeniyle 'her şeyin mümkün' olduğunu söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Ortadoğu'daki durum nedeniyle Kanada'daki G7 zirvesinden planlanandan daha erken ayrılacağını söyledi.
Trump daha sonra kararının, İsrail ve İran arasında ateşkes üzerinde çalışmaktan 'çok daha büyük' bir şey yüzünden olduğunu söyledi, ayrıca bu fikrin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerildiği bildirildi.
Bruce, NATO Zirvesi'ndeki ABD heyetinde Ortadoğu'daki gerginlik devam ederse değişiklik beklenip beklenmemesi gerektiği sorulduğunda şu şekilde yanıt verdi:
"Biliyorsunuz, size bir şeyin değişip değişmeyeceğini söyleyemem. Şimdiye kadar değişmediğini biliyorum, ancak her gün veya bazen her saat deneyimlediğimiz gibi, şeyler değişiyor. Bu çok dinamik bir olay... Bu yüzden her şeyin mümkün olduğunu söyleyebilirim, ancak şu anda bu hala kesinlikle kitaplarda"
Bruce, ABD'nin İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği yönündeki soruyu, “Bu soruya yanıt vermeyeceğim. Bu, benim spekülasyon yapmamı ya da Başkan adına konuşmamı gerektirir ki, bunu yapmayacağım.” şeklinde yanıtladı.
Ayrıca Bruce, İran Devlet Televizyonu binasının meşru bir hedef olarak görülüp görülmediği sorusuna "İsrail'in kararları ve saldırılar için seçtiği hedefler kendilerine sorulmalı." diye yanıtladı.
Sözcü, Başkan Donald Trump’ın tek isteğinin 'barış' olduğunu belirterek, Başkanın ve ABD’nin eylemlerinin diplomatik çözümler bulmaya yönelik olduğunu, Trump’ın sorunları diplomatik yollarla çözmek istediğini ve bu isteğinde ile niyetlerinde hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti.
US President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
DÜNYA
Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi: Toplantı basına kapalı yapıldı
23:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала