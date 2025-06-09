https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/silah-cetesi-iddianamesinden-survivor-turabi-camkiran-cikti-emaneti-ben-alirim-1096882010.html
Silah çetesi iddianamesinden Survivor Turabi Çamkıran çıktı: ‘Emaneti ben alırım'
Silah çetesi iddianamesinden Survivor Turabi Çamkıran çıktı: ‘Emaneti ben alırım'
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayda kullanılan silahın kaynağını araştıran savcılık, Survivor yarışmacısı Turabi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T10:53+0300
2025-06-09T10:53+0300
2025-06-09T10:53+0300
türki̇ye
turabi çamkıran
kağıthane
survivor
silah
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silah ihracatı
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İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen ve polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırının soruşturmasında, Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın adının da geçtiği iddianame hazırlandı.Olayın gelişimi25 Ağustos 2023 tarihinde Kağıthane'de düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kullanılan kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka silahtan çıktığı tespit edildi.Bu gelişme üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu kapsamlı soruşturma başlattı. Araştırma sonucunda 43 şüpheli hakkında "İzinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma" suçlarından iddianame düzenlendi.Turabi Çamkıran i̇ddiasıİddianamede Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiği iddiası yer aldı. Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker'den alındığı belirtildi.Soruşturmada Çamkıran'ın "temin edici", kız arkadaşının ise "alıcı" konumunda olduğu tespit edildi.Dijital delillerSanık Mevlüt Şeker'in dijital materyallerinde "TURBO TURBO" adıyla kayıtlı kişinin Turabi Çamkıran olduğu belirlendi. İkili arasındaki mesajlaşmalar iddianameye dahil edildi.Şok mesaj i̇çerikleriİddianamede yer alan tutanaklarda Çamkıran'ın Şeker'e şu mesajı gönderdiği kaydedildi:"Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep"Şeker'in ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği tespit edildi."Beni aramıyorlar" i̇ddiasıBaşka bir mesajlaşmada Şeker'in, "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği görüldü.Çamkıran'ın ise şu yanıtı verdiği kaydedildi:Hukuki süreçSavcılık, 43 şüpheli hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.Survivor geçmişiTurabi Çamkıran, popüler yarışma programı Survivor'da yarışmacı olarak tanınmıştı. Bu gelişme, yarışmacının kamuoyundaki imajını olumsuz etkiledi.Soruşturma kapsamında ruhsatsız silah ticareti ağının nasıl işlediği ve hangi kanallarla silahların temin edildiği araştırılmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/galatasarayda-morata-depremi-icardi-ile-tartisma-sonrasi-yollar-ayriliyor-1096880598.html
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turabi çamkıran, kağıthane, survivor, silah, silah satışı, silah ihracatı
turabi çamkıran, kağıthane, survivor, silah, silah satışı, silah ihracatı
Silah çetesi iddianamesinden Survivor Turabi Çamkıran çıktı: ‘Emaneti ben alırım'
İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayda kullanılan silahın kaynağını araştıran savcılık, Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın da adının geçtiği iddianameyi hazırladı. Çamkıran'ın kız arkadaşına ruhsatsız tabanca temin ettiği iddia ediliyor.
İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen ve polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği saldırının soruşturmasında, Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran'ın adının da geçtiği iddianame hazırlandı.
25 Ağustos 2023 tarihinde Kağıthane'de düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Kullanılan kurşunların, Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan UTAŞ marka silahtan çıktığı tespit edildi.
Bu gelişme üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu kapsamlı soruşturma başlattı. Araştırma sonucunda 43 şüpheli hakkında "İzinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma" suçlarından iddianame düzenlendi.
İddianamede Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiği iddiası yer aldı. Silahın, dosyada satıcı olarak adı geçen Mevlüt Şeker'den alındığı belirtildi.
Soruşturmada Çamkıran'ın "temin edici", kız arkadaşının ise "alıcı" konumunda olduğu tespit edildi.
Sanık Mevlüt Şeker'in dijital materyallerinde "TURBO TURBO" adıyla kayıtlı kişinin Turabi Çamkıran olduğu belirlendi. İkili arasındaki mesajlaşmalar iddianameye dahil edildi.
İddianamede yer alan tutanaklarda Çamkıran'ın Şeker'e şu mesajı gönderdiği kaydedildi:
"Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep"
Şeker'in ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.
"Beni aramıyorlar" i̇ddiası
Başka bir mesajlaşmada Şeker'in, "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği görüldü.
Çamkıran'ın ise şu yanıtı verdiği kaydedildi:
"Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye"
Savcılık, 43 şüpheli hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
Turabi Çamkıran, popüler yarışma programı Survivor'da yarışmacı olarak tanınmıştı. Bu gelişme, yarışmacının kamuoyundaki imajını olumsuz etkiledi.
Soruşturma kapsamında ruhsatsız silah ticareti ağının nasıl işlediği ve hangi kanallarla silahların temin edildiği araştırılmaya devam ediyor.