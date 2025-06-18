https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/unlu-motosiklet-markasi-duyurdu-82-bin-motosiklet-kaza-riski-nedeniyle-geri-cagirildi-1097129846.html

Ünlü motosiklet markası duyurdu: 82 bin motosiklet kaza riski nedeniyle geri çağırıldı

Ünlü motosiklet markası duyurdu: 82 bin motosiklet kaza riski nedeniyle geri çağırıldı

Sputnik Türkiye

Harley-Davidson, arka lastikte ani basınç kaybına yol açabilecek parça arızası nedeniyle 82 bin 100 Softail model motosikleti geri çağırdı. Sorunun, arka... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T18:40+0300

2025-06-18T18:40+0300

2025-06-18T18:40+0300

dünya

motosiklet

motosikletçi

türkiye motosiklet platformu

uluslararası motosiklet federasyonu'

kaza

kaza sebebi

kaza tespit tutanağı

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097129472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3c8a42b8fea89a2a1d29aba20d46134.jpg

Harley-Davidson, arka lastikte ani basınç kaybı riski taşıyan parça arızası nedeniyle 82 binden fazla Softail motosikleti geri çağırma kararı aldı.Şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) bu ay başında sunduğu raporda; 2018-2019 FLDE, 2018-2021 FLHC, 2018-2024 FLHCS, 2018 ve 2023 FLHCS ANV, 2020-2024 FXLRS, 2022-2024 FXLRST ve 2022 FXRST Softail motosikletlerinde, arka amortisör ayarlayıcısının montaj sekmesinde kırılma riski taşıyan bir parça bulunduğunu belirtti.Rapora göre, montaj sekmesinin kırıldığında ayarlayıcı arka lastiğe temas edebileceği ve lastikte bir oyuk oluşturarak ani basınç kaybına yol açabileceği ifade edildi. NHTSA, “Lastikte ani basınç kaybı, kaza riskini artırır” açıklamasında bulundu.Harley-Davidson, potansiyel olarak etkilenen motosiklet sahiplerine Haziran ortasında geri çağırma mektubu göndereceğini duyurdu. Motosiklet sahiplerinin yetkili bir Harley-Davidson bayisine giderek ücretsiz servis hizmeti alacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/ali-yerlikaya-acikladi-motosiklet-kullaniminda-yeni-donem-yolda-kural-ihlallerine-agir-yaptirimlar-1094431801.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motosiklet, motosikletçi, türkiye motosiklet platformu, uluslararası motosiklet federasyonu', kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası