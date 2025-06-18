https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/unlu-motosiklet-markasi-duyurdu-82-bin-motosiklet-kaza-riski-nedeniyle-geri-cagirildi-1097129846.html
Ünlü motosiklet markası duyurdu: 82 bin motosiklet kaza riski nedeniyle geri çağırıldı
Ünlü motosiklet markası duyurdu: 82 bin motosiklet kaza riski nedeniyle geri çağırıldı
Sputnik Türkiye
Harley-Davidson, arka lastikte ani basınç kaybına yol açabilecek parça arızası nedeniyle 82 bin 100 Softail model motosikleti geri çağırdı. Sorunun, arka... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T18:40+0300
2025-06-18T18:40+0300
2025-06-18T18:40+0300
dünya
motosiklet
motosikletçi
türkiye motosiklet platformu
uluslararası motosiklet federasyonu'
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
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Harley-Davidson, arka lastikte ani basınç kaybı riski taşıyan parça arızası nedeniyle 82 binden fazla Softail motosikleti geri çağırma kararı aldı.Şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) bu ay başında sunduğu raporda; 2018-2019 FLDE, 2018-2021 FLHC, 2018-2024 FLHCS, 2018 ve 2023 FLHCS ANV, 2020-2024 FXLRS, 2022-2024 FXLRST ve 2022 FXRST Softail motosikletlerinde, arka amortisör ayarlayıcısının montaj sekmesinde kırılma riski taşıyan bir parça bulunduğunu belirtti.Rapora göre, montaj sekmesinin kırıldığında ayarlayıcı arka lastiğe temas edebileceği ve lastikte bir oyuk oluşturarak ani basınç kaybına yol açabileceği ifade edildi. NHTSA, “Lastikte ani basınç kaybı, kaza riskini artırır” açıklamasında bulundu.Harley-Davidson, potansiyel olarak etkilenen motosiklet sahiplerine Haziran ortasında geri çağırma mektubu göndereceğini duyurdu. Motosiklet sahiplerinin yetkili bir Harley-Davidson bayisine giderek ücretsiz servis hizmeti alacağı açıklandı.
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motosiklet, motosikletçi, türkiye motosiklet platformu, uluslararası motosiklet federasyonu', kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
motosiklet, motosikletçi, türkiye motosiklet platformu, uluslararası motosiklet federasyonu', kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası
Ünlü motosiklet markası duyurdu: 82 bin motosiklet kaza riski nedeniyle geri çağırıldı
Harley-Davidson, arka lastikte ani basınç kaybına yol açabilecek parça arızası nedeniyle 82 bin 100 Softail model motosikleti geri çağırdı. Sorunun, arka amortisör ayarlayıcısının lastiğe temas ederek hasara yol açmasından kaynaklandığı belirtildi. Şirket, motosiklet sahiplerine ücretsiz onarım hizmeti sunulacağını duyurdu.
Harley-Davidson, arka lastikte ani basınç kaybı riski taşıyan parça arızası nedeniyle 82 binden fazla Softail motosikleti geri çağırma kararı aldı.
Şirket, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) bu ay başında sunduğu raporda; 2018-2019 FLDE, 2018-2021 FLHC, 2018-2024 FLHCS, 2018 ve 2023 FLHCS ANV, 2020-2024 FXLRS, 2022-2024 FXLRST ve 2022 FXRST Softail motosikletlerinde, arka amortisör ayarlayıcısının montaj sekmesinde kırılma riski taşıyan bir parça bulunduğunu belirtti.
Rapora göre, montaj sekmesinin kırıldığında ayarlayıcı arka lastiğe temas edebileceği ve lastikte bir oyuk oluşturarak ani basınç kaybına yol açabileceği ifade edildi. NHTSA, “Lastikte ani basınç kaybı, kaza riskini artırır” açıklamasında bulundu.
Harley-Davidson, potansiyel olarak etkilenen motosiklet sahiplerine Haziran ortasında geri çağırma mektubu göndereceğini duyurdu. Motosiklet sahiplerinin yetkili bir Harley-Davidson bayisine giderek ücretsiz servis hizmeti alacağı açıklandı.