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Türkiye'den ithal edilen Antep fıstığı kreması ABD'de toplatılıyor: Salmonella salgınına yol açtığı iddia edildi
Türkiye'den ithal edilen Antep fıstığı kreması ABD'de toplatılıyor: Salmonella salgınına yol açtığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'den ithal edilen Emek marka Antep fıstığı kreması salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle toplatılıyor. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T15:07+0300
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sağlik
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
antep fıstığı
salmonella
salmonella bakterisi
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Türkiye'den ithal edilen Antep fıstığı kreması, salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle ABD’de toplatılıyor. Dondurma ve tatlılarda kullanılan fıstık kremasını kullanan dört kişinin, ürünü yedikten sonra hastalandığı belirtilirken, ürünle ilgili soruşturma başlatıldı. Ürün için toplatılma kararı verildiABD'nin bazı kentlerinde görülen Salmonella vakalarıyla ilgili yapılan incelemede, Türkiye'den ithal edilen Emek marka Antep fıstığı kreması mercek altına alındı. Ürün toplatılırken, Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çok sayıda eyalette yayılan salgını araştırıyor. Ekonomim'in haberine göre, FDA, ülke çapında toptan dağıtımcılar, restoranlar ve yemek servisi noktaları için çevrimiçi olarak satılan bir ürün olan Emek markalı fıstık kremasının en az iki eyalette salmonella salgınına yol açtığını duyurdu. Dondurma başta olmak üzere tatlılarda kullanılan bir fındık ezmesi olan ürün, Türkiye'de Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat San Tic Ltd Şti tarafından üretilip ABD'ye ithal ediliyor.Ürünü yedikten sonra hastalık bildirimi yapıldı19 Mayıs itibarıyla, üçü kuzey orta eyalette olmak üzere dört kişi, etkilenen ürünü yedikten sonra hastalandıklarını bildirdi. FDA 13 Haziran'da güncellenen gönderisinde uyarıyı yayımladı. FDA ayrıca "bu firmanın diğer partilerinin veya ürünlerinin etkilenip etkilenmediğini" belirlemek için çalıştığını duyurdu. FDA ve CDA'ya göre, şu ana kadar iki eyalette üründen dolayı hastalanan kişiler bildirildi. Fıstık kremaları geri çağrıldıFDA, 5 kilogramlık beyaz bidonlarda satılan Emek markalı Fıstık Kremasını geri çağırıyor. FDA, geri çağrılan kremin son tüketim tarihi 9 Ekim 2026, üretim kodu (PNO:) ise 241019 olduğunu duyurdu.Salmonella nedir? Salmonella belirtileri neler?Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır.Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül olabilir.Belirtiler genelde kontamine ürünü tükettikten 12–72 saat sonra ortaya çıkıyor. Çoğu kişi tedavi olmadan iyileşse de bazı durumlarda hastane tedavisi gerekebilir.Hamile kadınların salmonellada daha yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Semptom yaşayan tüketicilerin sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abdde-salmonella-salgini-onlarca-kisi-hastalandi-salataliklar-geri-cagirildi-1096675786.html
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amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), antep fıstığı, salmonella, salmonella bakterisi
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), antep fıstığı, salmonella, salmonella bakterisi

Türkiye'den ithal edilen Antep fıstığı kreması ABD'de toplatılıyor: Salmonella salgınına yol açtığı iddia edildi

15:07 18.06.2025
Antep fıstığı
Antep fıstığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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Türkiye'den ithal edilen Emek marka Antep fıstığı kreması salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle toplatılıyor.
Türkiye'den ithal edilen Antep fıstığı kreması, salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle ABD’de toplatılıyor. Dondurma ve tatlılarda kullanılan fıstık kremasını kullanan dört kişinin, ürünü yedikten sonra hastalandığı belirtilirken, ürünle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ürün için toplatılma kararı verildi

ABD'nin bazı kentlerinde görülen Salmonella vakalarıyla ilgili yapılan incelemede, Türkiye'den ithal edilen Emek marka Antep fıstığı kreması mercek altına alındı. Ürün toplatılırken, Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) çok sayıda eyalette yayılan salgını araştırıyor.
Ekonomim'in haberine göre, FDA, ülke çapında toptan dağıtımcılar, restoranlar ve yemek servisi noktaları için çevrimiçi olarak satılan bir ürün olan Emek markalı fıstık kremasının en az iki eyalette salmonella salgınına yol açtığını duyurdu. Dondurma başta olmak üzere tatlılarda kullanılan bir fındık ezmesi olan ürün, Türkiye'de Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat San Tic Ltd Şti tarafından üretilip ABD'ye ithal ediliyor.

Ürünü yedikten sonra hastalık bildirimi yapıldı

19 Mayıs itibarıyla, üçü kuzey orta eyalette olmak üzere dört kişi, etkilenen ürünü yedikten sonra hastalandıklarını bildirdi. FDA 13 Haziran'da güncellenen gönderisinde uyarıyı yayımladı. FDA ayrıca "bu firmanın diğer partilerinin veya ürünlerinin etkilenip etkilenmediğini" belirlemek için çalıştığını duyurdu. FDA ve CDA'ya göre, şu ana kadar iki eyalette üründen dolayı hastalanan kişiler bildirildi.

Fıstık kremaları geri çağrıldı

FDA, 5 kilogramlık beyaz bidonlarda satılan Emek markalı Fıstık Kremasını geri çağırıyor. FDA, geri çağrılan kremin son tüketim tarihi 9 Ekim 2026, üretim kodu (PNO:) ise 241019 olduğunu duyurdu.

Salmonella nedir? Salmonella belirtileri neler?

Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır.
Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ölümcül olabilir.
Belirtiler genelde kontamine ürünü tükettikten 12–72 saat sonra ortaya çıkıyor. Çoğu kişi tedavi olmadan iyileşse de bazı durumlarda hastane tedavisi gerekebilir.
Hamile kadınların salmonellada daha yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Semptom yaşayan tüketicilerin sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.
Salatalık - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
DÜNYA
ABD'de 'salmonella' salgını: Onlarca kişi hastalandı, salatalıklar geri çağırıldı
31 Mayıs, 02:22
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