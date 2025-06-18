https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/turk-futbol-tarihine-gecti-kenan-yildiz-50-milyon-euro-piyasa-degerine-ulasan-ilk-turk-futbolcu-1097112647.html
Türk futbol tarihine geçti: Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu
Türk futbol tarihine geçti: Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu
Sputnik Türkiye
En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular listesi belirlendi. Listenin ilk sırasında Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız yer alırken, 50 milyon Euro... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T12:08+0300
2025-06-18T12:08+0300
2025-06-18T12:08+0300
spor
kenan yıldız
arda güler
hakan çalhanoğlu
juventus
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çağlar söyüncü
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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Transfermarkt'ın Serie A'ın yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından Yıldız, değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltilerek Türk futbol tarihine geçti. Habertürk'ün haberine göre, bu artışla birlikte genç futbolcu şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcularKenan Yıldız | 50 milyon euro | Juventus | 2025Arda Güler: 45 milyon euro | Real Madrid | 2024Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023Ozan Kabak | 32 milyon euro | Schalke | 2020Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro | Fenerbahçe | 2024Merih Demiral | 30 milyon euro | Juventus | 2020
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kenan yıldız, arda güler, hakan çalhanoğlu, juventus, real madrid, roma, çağlar söyüncü, cengiz ünder, ferdi kadıoğlu, merih demiral
kenan yıldız, arda güler, hakan çalhanoğlu, juventus, real madrid, roma, çağlar söyüncü, cengiz ünder, ferdi kadıoğlu, merih demiral
Türk futbol tarihine geçti: Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu
En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular listesi belirlendi. Listenin ilk sırasında Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız yer alırken, 50 milyon Euro değerine ulaşan ilk Türk futbolcu olarak tarihe de geçti.
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
Transfermarkt'ın Serie A'ın yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından Yıldız, değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltilerek Türk futbol tarihine geçti. Habertürk'ün haberine göre, bu artışla birlikte genç futbolcu şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.
En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular
Kenan Yıldız | 50 milyon euro | Juventus | 2025
Arda Güler: 45 milyon euro | Real Madrid | 2024
Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024
Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021
Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015
Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018
Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023
Ozan Kabak | 32 milyon euro | Schalke | 2020
Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro | Fenerbahçe | 2024
Merih Demiral | 30 milyon euro | Juventus | 2020