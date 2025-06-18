https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/turk-futbol-tarihine-gecti-kenan-yildiz-50-milyon-euro-piyasa-degerine-ulasan-ilk-turk-futbolcu-1097112647.html

Türk futbol tarihine geçti: Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu

Türk futbol tarihine geçti: Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu

Sputnik Türkiye

En yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular listesi belirlendi. Listenin ilk sırasında Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız yer alırken, 50 milyon Euro... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T12:08+0300

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spor

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hakan çalhanoğlu

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Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Transfermarkt'ın Serie A'ın yaptığı piyasa değeri güncellemelerinin ardından Yıldız, değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltilerek Türk futbol tarihine geçti. Habertürk'ün haberine göre, bu artışla birlikte genç futbolcu şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcularKenan Yıldız | 50 milyon euro | Juventus | 2025Arda Güler: 45 milyon euro | Real Madrid | 2024Hakan Çalhanoğlu | 45 milyon euro | Inter | 2024Çağlar Söyüncü | 45 milyon euro | Leicester City | 2021Arda Turan | 35 milyon euro | Atletico Madrid | 2015Cengiz Ünder | 35 milyon euro | Roma | 2018Orkun Kökçü | 35 milyon euro | Feyenoord | 2023Ozan Kabak | 32 milyon euro | Schalke | 2020Ferdi Kadıoğlu | 30 milyon euro | Fenerbahçe | 2024Merih Demiral | 30 milyon euro | Juventus | 2020

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kenan yıldız, arda güler, hakan çalhanoğlu, juventus, real madrid, roma, çağlar söyüncü, cengiz ünder, ferdi kadıoğlu, merih demiral