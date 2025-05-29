https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/milliler-ust-siralarda-golden-boy-2025-adaylari-aciklandi-1096610394.html

Milli futbolcular üst sıralarda: Golden Boy 2025 adayları açıklandı

Milli futbolcular üst sıralarda: Golden Boy 2025 adayları açıklandı

Sputnik Türkiye

Golden Boy 2025 adayları açıklandı. Kenan Yıldız ilk 10'a girdi, Arda Güler 13. sırada yer aldı. Yasin Özcan ve Yusuf Akçiçek de listede! İşte genç yıldızların tam sıralaması...

2025-05-29T07:25+0300

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spor

arda güler

real madrid

barcelona

juventus

lamine yamal

kenan yıldız

golden boy

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Avrupa futbolunun prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy 2025 adayları açıklandı. İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından hazırlanan 100 kişilik dev listede, Türkiye’den üç isim yer aldı ve biri doğrudan ilk 10’a girdi.Listenin zirvesinde, geçtiğimiz yıl ödülü kazanan ve bu yıl sembolik olarak yer verilen Lamine Yamal bulunuyor. Ancak asıl rekabet ikinci sıradaki Barcelona forması giyen Pau Cubarsi ile başlıyor. Onu sırayla Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Warren Zaire-Emery, Dean Huijsen izliyor.Ve ardından 7. sırada gururla Kenan Yıldız geliyor! Juventus formasıyla İtalya’da yıldızlaşan Kenan, bu yıl ödül için ciddi bir aday konumunda. İlk 10’un devamında Ethan Nwaneri, Geovany Quenda ve Jorrel Hato bulunuyor.Türk futbolunun umut ışığı: Arda Güler ve diğerleriReal Madrid’de top koşturan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezona rağmen 13. sıradan listeye girmeyi başardı. Henüz Aston Villa’ya transferi tamamlanmamış olan Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan 79. sıradan listeye girerken, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek ise 91. sırada yer aldı.Bu yılki Golden Boy yarışında Türk futbolcuların gösterdiği performans, hem Avrupa’daki yükselişimizi kanıtlar nitelikte hem de yeni bir jenerasyonun kapıda olduğunun habercisi.

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