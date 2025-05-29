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Milli futbolcular üst sıralarda: Golden Boy 2025 adayları açıklandı
Milli futbolcular üst sıralarda: Golden Boy 2025 adayları açıklandı
Sputnik Türkiye
Golden Boy 2025 adayları açıklandı. Kenan Yıldız ilk 10'a girdi, Arda Güler 13. sırada yer aldı. Yasin Özcan ve Yusuf Akçiçek de listede! İşte genç yıldızların tam sıralaması...
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Avrupa futbolunun prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy 2025 adayları açıklandı. İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından hazırlanan 100 kişilik dev listede, Türkiye’den üç isim yer aldı ve biri doğrudan ilk 10’a girdi.Listenin zirvesinde, geçtiğimiz yıl ödülü kazanan ve bu yıl sembolik olarak yer verilen Lamine Yamal bulunuyor. Ancak asıl rekabet ikinci sıradaki Barcelona forması giyen Pau Cubarsi ile başlıyor. Onu sırayla Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Warren Zaire-Emery, Dean Huijsen izliyor.Ve ardından 7. sırada gururla Kenan Yıldız geliyor! Juventus formasıyla İtalya’da yıldızlaşan Kenan, bu yıl ödül için ciddi bir aday konumunda. İlk 10’un devamında Ethan Nwaneri, Geovany Quenda ve Jorrel Hato bulunuyor.Türk futbolunun umut ışığı: Arda Güler ve diğerleriReal Madrid’de top koşturan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezona rağmen 13. sıradan listeye girmeyi başardı. Henüz Aston Villa’ya transferi tamamlanmamış olan Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan 79. sıradan listeye girerken, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek ise 91. sırada yer aldı.Bu yılki Golden Boy yarışında Türk futbolcuların gösterdiği performans, hem Avrupa’daki yükselişimizi kanıtlar nitelikte hem de yeni bir jenerasyonun kapıda olduğunun habercisi.
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golden boy adayları, kenan yıldız golden boy, arda güler golden boy, arda güler 2025, juventus kenan yıldız, real madrid arda güler, yasin özcan aston villa, yusuf akçiçek fenerbahçe, golden boy 2025 aday listesi
golden boy adayları, kenan yıldız golden boy, arda güler golden boy, arda güler 2025, juventus kenan yıldız, real madrid arda güler, yasin özcan aston villa, yusuf akçiçek fenerbahçe, golden boy 2025 aday listesi

Milli futbolcular üst sıralarda: Golden Boy 2025 adayları açıklandı

07:25 29.05.2025 (güncellendi: 07:41 29.05.2025)
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Tuttosport’un her yıl düzenlediği Golden Boy ödülü için bu yıl da nefes kesen liste belli oldu. Genç yetenekler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı 100 kişilik adaylar arasında milli yıldızlarımızın performansı dikkat çekti. Juventus’lu Kenan Yıldız listeye ilk 10’dan girerken, Real Madrid’li Arda Güler ve diğer Türk gençleri de listede yer aldı.
Avrupa futbolunun prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy 2025 adayları açıklandı. İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından hazırlanan 100 kişilik dev listede, Türkiye’den üç isim yer aldı ve biri doğrudan ilk 10’a girdi.
Listenin zirvesinde, geçtiğimiz yıl ödülü kazanan ve bu yıl sembolik olarak yer verilen Lamine Yamal bulunuyor. Ancak asıl rekabet ikinci sıradaki Barcelona forması giyen Pau Cubarsi ile başlıyor. Onu sırayla Desire Doue, Myles Lewis-Skelly, Warren Zaire-Emery, Dean Huijsen izliyor.
Ve ardından 7. sırada gururla Kenan Yıldız geliyor! Juventus formasıyla İtalya’da yıldızlaşan Kenan, bu yıl ödül için ciddi bir aday konumunda. İlk 10’un devamında Ethan Nwaneri, Geovany Quenda ve Jorrel Hato bulunuyor.

Türk futbolunun umut ışığı: Arda Güler ve diğerleri

Real Madrid’de top koşturan Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu sezona rağmen 13. sıradan listeye girmeyi başardı.
Henüz Aston Villa’ya transferi tamamlanmamış olan Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan 79. sıradan listeye girerken, Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek ise 91. sırada yer aldı.
Bu yılki Golden Boy yarışında Türk futbolcuların gösterdiği performans, hem Avrupa’daki yükselişimizi kanıtlar nitelikte hem de yeni bir jenerasyonun kapıda olduğunun habercisi.
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