https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trumptan-kiev-rejimine-yeni-darbe-1097103892.html
Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe
Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe
Sputnik Türkiye
Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında planlanan görüşmenin iptal olmasının Kiev için bir darbe olduğu... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:25+0300
2025-06-18T08:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
g7
g7 zirvesi
berliner zeitung
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097099534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55cc995f746475165c41beee45fa5436.jpg
Alman Berliner Zeitung gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Vladimir Zelenskiy’le yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin Kiev için yeni darbe olduğunu yazdı.Yazıda, “Bu, Kiev için yeni bir darbe ve ABD'nin bu krizde Avrupalılardan farklı düşündüğünün ve hareket ettiğinin bir kanıtı daha oldu” ifadesi kullanıldı.Trump'ın Washington'a erken dönüşünün Ukrayna için, bu çatışmanın ABD için ikinci plana geçtiği anlamına gelen acı bir mesaj olduğu belirtilen yazıda, Washington için Kiev, Odessa ve Ukrayna’nın diğer kentlerindeki yangının, “Tahran ve Tel Aviv'de olanlardan daha az tehlikeli” olduğu kaydedildi.Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında 17 Haziran’da bir görüşme planlanıyordu. Ancak Trump, Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında, 16 Haziran’da ABD’ye geri dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/zelenskiy-g7-zirvesinde-ukraynaya-destek-icin-yillik-40-milyar-dolar-istedi-1097101711.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097099534_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f790895a193e8ef9ae62604327dcff3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, g7, g7 zirvesi, berliner zeitung
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, g7, g7 zirvesi, berliner zeitung
Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe
Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında planlanan görüşmenin iptal olmasının Kiev için bir darbe olduğu belirtildi.
Alman Berliner Zeitung
gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Vladimir Zelenskiy’le yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin Kiev için yeni darbe olduğunu yazdı.
Yazıda, “Bu, Kiev için yeni bir darbe ve ABD'nin bu krizde Avrupalılardan farklı düşündüğünün ve hareket ettiğinin bir kanıtı daha oldu” ifadesi kullanıldı.
Trump'ın Washington'a erken dönüşünün Ukrayna için, bu çatışmanın ABD için ikinci plana geçtiği anlamına gelen acı bir mesaj olduğu belirtilen yazıda, Washington için Kiev, Odessa ve Ukrayna’nın diğer kentlerindeki yangının, “Tahran ve Tel Aviv'de olanlardan daha az tehlikeli” olduğu kaydedildi.
Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında 17 Haziran’da bir görüşme planlanıyordu. Ancak Trump, Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında, 16 Haziran’da ABD’ye geri dönmüştü.