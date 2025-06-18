https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trumptan-kiev-rejimine-yeni-darbe-1097103892.html

Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe

Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe

Sputnik Türkiye

Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında planlanan görüşmenin iptal olmasının Kiev için bir darbe olduğu... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T08:25+0300

2025-06-18T08:25+0300

2025-06-18T08:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

vladimir zelenskiy

g7

g7 zirvesi

berliner zeitung

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Alman Berliner Zeitung gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Vladimir Zelenskiy’le yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin Kiev için yeni darbe olduğunu yazdı.Yazıda, “Bu, Kiev için yeni bir darbe ve ABD'nin bu krizde Avrupalılardan farklı düşündüğünün ve hareket ettiğinin bir kanıtı daha oldu” ifadesi kullanıldı.Trump'ın Washington'a erken dönüşünün Ukrayna için, bu çatışmanın ABD için ikinci plana geçtiği anlamına gelen acı bir mesaj olduğu belirtilen yazıda, Washington için Kiev, Odessa ve Ukrayna’nın diğer kentlerindeki yangının, “Tahran ve Tel Aviv'de olanlardan daha az tehlikeli” olduğu kaydedildi.Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında 17 Haziran’da bir görüşme planlanıyordu. Ancak Trump, Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında, 16 Haziran’da ABD’ye geri dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/zelenskiy-g7-zirvesinde-ukraynaya-destek-icin-yillik-40-milyar-dolar-istedi-1097101711.html

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, g7, g7 zirvesi, berliner zeitung