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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trumptan-kiev-rejimine-yeni-darbe-1097103892.html
Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe
Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe
Sputnik Türkiye
Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında planlanan görüşmenin iptal olmasının Kiev için bir darbe olduğu... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T08:25+0300
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donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
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g7 zirvesi
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Alman Berliner Zeitung gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Vladimir Zelenskiy’le yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin Kiev için yeni darbe olduğunu yazdı.Yazıda, “Bu, Kiev için yeni bir darbe ve ABD'nin bu krizde Avrupalılardan farklı düşündüğünün ve hareket ettiğinin bir kanıtı daha oldu” ifadesi kullanıldı.Trump'ın Washington'a erken dönüşünün Ukrayna için, bu çatışmanın ABD için ikinci plana geçtiği anlamına gelen acı bir mesaj olduğu belirtilen yazıda, Washington için Kiev, Odessa ve Ukrayna’nın diğer kentlerindeki yangının, “Tahran ve Tel Aviv'de olanlardan daha az tehlikeli” olduğu kaydedildi.Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında 17 Haziran’da bir görüşme planlanıyordu. Ancak Trump, Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında, 16 Haziran’da ABD’ye geri dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/zelenskiy-g7-zirvesinde-ukraynaya-destek-icin-yillik-40-milyar-dolar-istedi-1097101711.html
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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, g7, g7 zirvesi, berliner zeitung
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, g7, g7 zirvesi, berliner zeitung

Trump’tan Kiev rejimine yeni darbe

08:25 18.06.2025
© AP Photo / Alex BrandonUS President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington.
US President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasında planlanan görüşmenin iptal olmasının Kiev için bir darbe olduğu belirtildi.
Alman Berliner Zeitung gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında Vladimir Zelenskiy’le yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmesinin Kiev için yeni darbe olduğunu yazdı.
Yazıda, “Bu, Kiev için yeni bir darbe ve ABD'nin bu krizde Avrupalılardan farklı düşündüğünün ve hareket ettiğinin bir kanıtı daha oldu” ifadesi kullanıldı.
Trump'ın Washington'a erken dönüşünün Ukrayna için, bu çatışmanın ABD için ikinci plana geçtiği anlamına gelen acı bir mesaj olduğu belirtilen yazıda, Washington için Kiev, Odessa ve Ukrayna’nın diğer kentlerindeki yangının, “Tahran ve Tel Aviv'de olanlardan daha az tehlikeli” olduğu kaydedildi.
Kanada’da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında 17 Haziran’da bir görüşme planlanıyordu. Ancak Trump, Ortadoğu’daki gelişmeler bağlamında, 16 Haziran’da ABD’ye geri dönmüştü.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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Zelenskiy, G7 zirvesinde Ukrayna’ya destek için yıllık 40 milyar dolar istedi
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