https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trump-irani-vurmayacagimizi-soyleyemem-1097126165.html

Trump: Hamaney'e bol şans, İran'ı vurmayacağımızı söyleyemem

Trump: Hamaney'e bol şans, İran'ı vurmayacağımızı söyleyemem

Sputnik Türkiye

İsrail-İran çatışmasına ilişkin yaptığı "çelişkili" açıklamalarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağını şu an söyleyemem"... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T17:05+0300

2025-06-18T17:05+0300

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dünya

donald trump

i̇srail

i̇ran

abd

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İsrail-İran çatışmalarının 6'ncı gününde ABD Başkanı Donald Trump, çelişkili açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. İran'ın tamamen savunmasız olduğunu söyleyen Trump "İran müzakere masasına otrumayı daha önce kabul etmeliydi. Ancak hala geç değil" diye devam etti. Trump, ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.'Ne yapacağımı kimse bilmiyor'Beyaz Saray önünde basına açıklama yapan Trump, “Şu anla bir hafta öncesi arasında büyük fark var. Ne yapacağımı kimse bilmiyor” dedi.Trump, İran'ın Beyaz Saray'da görüşme teklif ettiğini de ifade etti ancak ayrıntı vermedi. İran'ı tamamen savunmasız olarak tanımlayan Trump, ülkenin “hava savunmasının olmadığını” öne sürdü. Trump, açıklamalarının devamında, "İnsanlara dedim ki: ‘Neden iki hafta önce benimle müzakere etmediniz? Gayet iyi bir anlaşma yapabilirdiniz. Bir ülkeniz olurdu." ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'le ilgili soruya "Bol şans" diyerek yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html

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