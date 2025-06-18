https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tom-cruise-40-yili-askin-oyunculuk-kariyerinde-ilk-kez-oscar-odulunun-sahibi-oldu-1097114282.html
Tom Cruise, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi oldu
Tom Cruise, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi oldu
Sputnik Türkiye
Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Tom Cruise, 40 yıldan uzun süredir kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi olacak. Cruise, gelecek Kasım ayında yapılan... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T13:27+0300
2025-06-18T13:27+0300
2025-06-18T13:27+0300
yaşam
tom cruise
oscar
cannes film festivali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096380330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7236d93a1ceaac069209e56e77f9ca80.jpg
Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Tom Cruise, 2025 Valilik Ödülleri'nde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Onur Ödülü’ne layık görülecek. Cruise, kariyerinin ilk Oscar'ını, 16 Kasım 2025'te düzenlenecek olan Governors Awards gecesinde alacak.Doğum Günü Dört Temmuz, Yeni Bir Başlangıç, Manolya filmleriyle bu zamana kadar üç kez oyunculuk dalında Oscar'a aday olan Cruise, Top Gun: Maverick filmiyle ile de yapımcı olarak toplamda dört kez Oscar’a aday gösterilmiş ancak hiçbirinde ödülü kazanamamıştı.Onur ödülüyle birlikte, Cruise'un sinema tarihindeki yerini yalnızca gişe başarılarıyla değil, kalıcı etkisiyle de resmiyete kavuşmuş oldu. Tom Cruise ile birlikte Onur Ödülü bu yıl, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas dahil 4 kişiye verilecek.'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle bu yılki Cannes Film Festivali'nde dakikalar boyunca ayakta alkışlanan Cruise, Onur Ödülü'ne layık görüldü. Akademi Başkanı Janet Yang tarafından yapılan açıklamada, 'bu yılki Valilik Ödülleri'nde Cruise'un sinema ve dublör topluluğuna ve sinema deneyimine olan bağlılığının ilham verici olduğu' aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/unlu-oyuncu-tom-cruiseun-gorevimiz-tehlike-filmi-cannesda-buyuk-ilgi-gordu-1096251492.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096380330_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_76c69c2c5099ade99afb8ba8b172b83d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tom cruise, oscar, cannes film festivali
tom cruise, oscar, cannes film festivali
Tom Cruise, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi oldu
Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Tom Cruise, 40 yıldan uzun süredir kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi olacak. Cruise, gelecek Kasım ayında yapılan olan Valilik Ödülleri töreninde Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas ile birlikte Onur Ödülü'nün sahibi olacak.
Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Tom Cruise, 2025 Valilik Ödülleri'nde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Onur Ödülü’ne layık görülecek. Cruise, kariyerinin ilk Oscar'ını, 16 Kasım 2025'te düzenlenecek olan Governors Awards gecesinde alacak.
Doğum Günü Dört Temmuz, Yeni Bir Başlangıç, Manolya filmleriyle bu zamana kadar üç kez oyunculuk dalında Oscar'a aday olan Cruise, Top Gun: Maverick filmiyle ile de yapımcı olarak toplamda dört kez Oscar’a aday gösterilmiş ancak hiçbirinde ödülü kazanamamıştı.
Onur ödülüyle birlikte, Cruise'un sinema tarihindeki yerini yalnızca gişe başarılarıyla değil, kalıcı etkisiyle de resmiyete kavuşmuş oldu. Tom Cruise ile birlikte Onur Ödülü bu yıl, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas dahil 4 kişiye verilecek.
'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle bu yılki Cannes Film Festivali'nde dakikalar boyunca ayakta alkışlanan Cruise, Onur Ödülü'ne layık görüldü. Akademi Başkanı Janet Yang tarafından yapılan açıklamada, 'bu yılki Valilik Ödülleri'nde Cruise'un sinema ve dublör topluluğuna ve sinema deneyimine olan bağlılığının ilham verici olduğu' aktarıldı.