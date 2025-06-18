https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tom-cruise-40-yili-askin-oyunculuk-kariyerinde-ilk-kez-oscar-odulunun-sahibi-oldu-1097114282.html

Tom Cruise, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi oldu

Tom Cruise, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi oldu

Sputnik Türkiye

Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Tom Cruise, 40 yıldan uzun süredir kariyerinde ilk kez Oscar Ödülü'nün sahibi olacak. Cruise, gelecek Kasım ayında yapılan... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T13:27+0300

2025-06-18T13:27+0300

2025-06-18T13:27+0300

yaşam

tom cruise

oscar

cannes film festivali

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Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Tom Cruise, 2025 Valilik Ödülleri'nde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Onur Ödülü’ne layık görülecek. Cruise, kariyerinin ilk Oscar'ını, 16 Kasım 2025'te düzenlenecek olan Governors Awards gecesinde alacak.Doğum Günü Dört Temmuz, Yeni Bir Başlangıç, Manolya filmleriyle bu zamana kadar üç kez oyunculuk dalında Oscar'a aday olan Cruise, Top Gun: Maverick filmiyle ile de yapımcı olarak toplamda dört kez Oscar’a aday gösterilmiş ancak hiçbirinde ödülü kazanamamıştı.Onur ödülüyle birlikte, Cruise'un sinema tarihindeki yerini yalnızca gişe başarılarıyla değil, kalıcı etkisiyle de resmiyete kavuşmuş oldu. Tom Cruise ile birlikte Onur Ödülü bu yıl, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas dahil 4 kişiye verilecek.'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle bu yılki Cannes Film Festivali'nde dakikalar boyunca ayakta alkışlanan Cruise, Onur Ödülü'ne layık görüldü. Akademi Başkanı Janet Yang tarafından yapılan açıklamada, 'bu yılki Valilik Ödülleri'nde Cruise'un sinema ve dublör topluluğuna ve sinema deneyimine olan bağlılığının ilham verici olduğu' aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/unlu-oyuncu-tom-cruiseun-gorevimiz-tehlike-filmi-cannesda-buyuk-ilgi-gordu-1096251492.html

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tom cruise, oscar, cannes film festivali