Ünlü oyuncu Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' filmi Cannes'da büyük ilgi gördü

Hollywood yıldızı Tom Cruise, “Görevimiz Tehlike” serisinin son filmiyle 78. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu. Festivalde kırmızı halıya çıkan Cruise, hem hayranlarından hem de eleştirmenlerden yoğun ilgi gördü.