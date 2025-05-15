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Ünlü oyuncu Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' filmi Cannes'da büyük ilgi gördü
Ünlü oyuncu Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' filmi Cannes'da büyük ilgi gördü
Sputnik Türkiye
Hollywood yıldızı Tom Cruise, “Görevimiz Tehlike” serisinin son filmiyle 78. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu. Festivalde kırmızı halıya... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T15:25+0300
2025-05-15T15:25+0300
2025-05-15T15:25+0300
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cannes film festivali
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фото, fotoğraf, fotoğraf, cannes film festivali, tom cruise
фото, fotoğraf, fotoğraf, cannes film festivali, tom cruise
Ünlü oyuncu Tom Cruise'un 'Görevimiz Tehlike' filmi Cannes'da büyük ilgi gördü
Hollywood yıldızı Tom Cruise, “Görevimiz Tehlike” serisinin son filmiyle 78. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu. Festivalde kırmızı halıya çıkan Cruise, hem hayranlarından hem de eleştirmenlerden yoğun ilgi gördü.
© AA / Mustafa Yalçın
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. "Mission: Impossible - The Final Reckoning" filminin festival kapsamında düzenlenen kırmızı halı etkinliğine filmin başrol oyuncuları da katıldı.
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali devam ediyor. "Mission: Impossible - The Final Reckoning" filminin festival kapsamında düzenlenen kırmızı halı etkinliğine filmin başrol oyuncuları da katıldı.
© AA / Mustafa Yalçın
Başrolünü ABD'li ünlü oyuncu Tom Cruise'un oynadığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmi için kırmızı halıya çıkan oyuncular yoğun ilgi gördü.
Başrolünü ABD'li ünlü oyuncu Tom Cruise'un oynadığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmi için kırmızı halıya çıkan oyuncular yoğun ilgi gördü.
© AA / Mustafa Yalçın
Cannes'da özel gösterimi yapılan film yoğun ilgi gördü.
Cannes'da özel gösterimi yapılan film yoğun ilgi gördü.
© AA / Mustafa Yalçın
Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla tanınan ünlü oyuncu Cruise, performansıyla ayakta alkışlandı.
Tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla tanınan ünlü oyuncu Cruise, performansıyla ayakta alkışlandı.
© AA / Mustafa Yalçın
Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı “Görevimiz Tehlike” filmi, 78. Cannes Film Festivali’nde özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu
Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı “Görevimiz Tehlike” filmi, 78. Cannes Film Festivali’nde özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu
© AA / Mustafa Yalçın
Gösterim sonrası dakikalarca süren alkış, filmin Cannes'daki başarısını tescilledi.
Gösterim sonrası dakikalarca süren alkış, filmin Cannes'daki başarısını tescilledi.