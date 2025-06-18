https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tbmmde-bazi-kanunlarda-degisiklik-teklifinin-ilk-6-maddesi-kabul-edildi-1097100371.html

TBMM’de bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi

TBMM’de bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulunda, bazı kanun ve KHK’larda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Kabul edilen düzenlemelerle birlikte YÖK ve... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T00:53+0300

2025-06-18T00:53+0300

2025-06-18T00:53+0300

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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifiyle birçok alanda değişikliğe gidildi.TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı 'Genel Sekreterlik' olarak değiştirildi.Bahis oyunlarında yetki paylaşımıFutbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin bahis ve şans oyunlarıyla ilgili düzenleme kapsamında, bayiliklerin yeri, sayısı ve ruhsatlandırma süreçleri gibi birçok görev, özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek. Teşkilat Başkanlığı, bayilikleri denetleme ve yönetme görevlerini tamamen ya da kısmen özel şirketler aracılığıyla yürütebilecek.TSK personeline yönelik esneklikTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılamalarında dengesizlik yaşanması halinde, personel ihtiyacının karşılanması amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.Mayın temizleme ekipmanlarına gümrük muafiyetiMilli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü insani amaçlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında yurtdışından getirilecek araç, makine, teçhizat ve özel eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.YÖK ve rektör atamalarında yeni yapılanmaYükseköğretim Kurulu (YÖK), 21 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 7’si Cumhurbaşkanınca akademik başarı göstermiş profesörler arasından, 7’si üst düzey kamu görevlileri veya emekliler arasından, 7’si ise Üniversitelerarası Kurulca seçilip Cumhurbaşkanınca atanacak. Atamalar belirli süre içinde yapılmazsa, Cumhurbaşkanı doğrudan atama yetkisini kullanabilecek. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerine rektör atamaları Cumhurbaşkanınca yapılacak; vakıf üniversitelerinde atama mütevelli heyetinin teklifiyle gerçekleşecek.

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