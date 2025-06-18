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TBMM’de bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi
TBMM’de bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda, bazı kanun ve KHK’larda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Kabul edilen düzenlemelerle birlikte YÖK ve... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T00:53+0300
2025-06-18T00:53+0300
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TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifiyle birçok alanda değişikliğe gidildi.TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı 'Genel Sekreterlik' olarak değiştirildi.Bahis oyunlarında yetki paylaşımıFutbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin bahis ve şans oyunlarıyla ilgili düzenleme kapsamında, bayiliklerin yeri, sayısı ve ruhsatlandırma süreçleri gibi birçok görev, özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek. Teşkilat Başkanlığı, bayilikleri denetleme ve yönetme görevlerini tamamen ya da kısmen özel şirketler aracılığıyla yürütebilecek.TSK personeline yönelik esneklikTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılamalarında dengesizlik yaşanması halinde, personel ihtiyacının karşılanması amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.Mayın temizleme ekipmanlarına gümrük muafiyetiMilli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü insani amaçlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında yurtdışından getirilecek araç, makine, teçhizat ve özel eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.YÖK ve rektör atamalarında yeni yapılanmaYükseköğretim Kurulu (YÖK), 21 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 7’si Cumhurbaşkanınca akademik başarı göstermiş profesörler arasından, 7’si üst düzey kamu görevlileri veya emekliler arasından, 7’si ise Üniversitelerarası Kurulca seçilip Cumhurbaşkanınca atanacak. Atamalar belirli süre içinde yapılmazsa, Cumhurbaşkanı doğrudan atama yetkisini kullanabilecek. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerine rektör atamaları Cumhurbaşkanınca yapılacak; vakıf üniversitelerinde atama mütevelli heyetinin teklifiyle gerçekleşecek.
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tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, kanun, kanun teklifi, torba kanun, kanun tasarısı, kanun hükmünde kararname
tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, kanun, kanun teklifi, torba kanun, kanun tasarısı, kanun hükmünde kararname

TBMM’de bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi

00:53 18.06.2025
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA
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TBMM Genel Kurulunda, bazı kanun ve KHK’larda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Kabul edilen düzenlemelerle birlikte YÖK ve rektör atamalarına ilişkin yeni hükümler getirilirken, TSK personel düzenlemeleri, bahis oyunlarıyla ilgili yetki devri ve mayın temizleme ekipmanlarının gümrük muafiyeti de yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifiyle birçok alanda değişikliğe gidildi.
TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı 'Genel Sekreterlik' olarak değiştirildi.

Bahis oyunlarında yetki paylaşımı

Futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin bahis ve şans oyunlarıyla ilgili düzenleme kapsamında, bayiliklerin yeri, sayısı ve ruhsatlandırma süreçleri gibi birçok görev, özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilecek. Teşkilat Başkanlığı, bayilikleri denetleme ve yönetme görevlerini tamamen ya da kısmen özel şirketler aracılığıyla yürütebilecek.

TSK personeline yönelik esneklik

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılamalarında dengesizlik yaşanması halinde, personel ihtiyacının karşılanması amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.

Mayın temizleme ekipmanlarına gümrük muafiyeti

Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü insani amaçlı mayın temizleme faaliyetleri kapsamında yurtdışından getirilecek araç, makine, teçhizat ve özel eğitimli hayvanlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

YÖK ve rektör atamalarında yeni yapılanma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 21 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 7’si Cumhurbaşkanınca akademik başarı göstermiş profesörler arasından, 7’si üst düzey kamu görevlileri veya emekliler arasından, 7’si ise Üniversitelerarası Kurulca seçilip Cumhurbaşkanınca atanacak. Atamalar belirli süre içinde yapılmazsa, Cumhurbaşkanı doğrudan atama yetkisini kullanabilecek. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerine rektör atamaları Cumhurbaşkanınca yapılacak; vakıf üniversitelerinde atama mütevelli heyetinin teklifiyle gerçekleşecek.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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