https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/zirai-don-icin-meclis-arastirma-komisyonu-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-ayrintilar-belli-oldu-1095448754.html
Zirai don için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de: Ayrıntılar belli oldu
Zirai don için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de: Ayrıntılar belli oldu
Sputnik Türkiye
Zirai donun tarımsal alanlara verdiği hasarı incelemek üzere kurulmasına karar verilen Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T00:53+0300
2025-04-17T00:53+0300
2025-04-17T00:53+0300
türki̇ye
ankara
meclis araştırma komisyonu
türkiye
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı" yayımlandı.Buna göre komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/chp-kurultayinin-iptal-edilecegini-iddia-eden-paylasimlarla-ilgili-bakan-tunctan-aciklama-adli-1095447304.html
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ankara, meclis araştırma komisyonu, türkiye
ankara, meclis araştırma komisyonu, türkiye
Zirai don için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de: Ayrıntılar belli oldu
Zirai donun tarımsal alanlara verdiği hasarı incelemek üzere kurulmasına karar verilen Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "2025 Yılının Nisan Ayında Ülkemizde Gerçekleşen Zirai Don Olayının Sonuçlarının Araştırılması, Üreticilerin ve Tarımsal Ürünlerin Uğradığı Zararların Tespiti ve Gelecekte Yaşanabilecek Benzer Olayların Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı" yayımlandı.
Buna göre komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.
Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.