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CHP lideri Özel, Silivri Cezaevi ziyareti sonrası konuştu: 'Bugün demokrasiyi savunma günü'
CHP lideri Özel, Silivri Cezaevi ziyareti sonrası konuştu: 'Bugün demokrasiyi savunma günü'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Suat Toktaş ve diğer tutukluları ziyaret... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T20:29+0300
2025-02-20T20:29+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
suat toktaş
chp
zafer partisi
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mahkeme kararı
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CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasi tutukluları ziyaret ederek açıklama yaptı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, tutuklu siyasetçiler ve gazetecilerin durumuna dikkat çekerek, demokrasi ve adil yargılanma vurgusu yaptı.Ümit Özdağ'a destek verdiCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanma sürecini eleştirerek, "Sayın Özdağ, Antalya'da işlediği iddia edilen bir suçtan Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilip tutuklanacaktı. O sırada baktılar oradan olmuyor, Kayseri'de olduğunu iddia ettikleri bir suçtan tutuklamada bulundular. Ardından Antalya ile ilgili de bir başka ceza talebi düzenlediler" dedi. Özel, Özdağ'ın tutukluluk koşullarına da değinerek, "Günde 10'dan fazla ziyaretçim geliyor, 10 sefer ayakkabılarımı çıkartıp giydiriyorlar. 30 sefer üstümü arıyorlar. Benim çok zoruma gidiyor" şeklindeki ifadelerini aktardı ve "Böyle bir şey olmaz" diyerek tepki gösterdi. Özel, Özdağ ile siyasi görüşlerinin farklı olduğunu ancak bugünün demokrasiyi savunma günü olduğunu belirterek, "Ümit Özdağ'ın şahsında tüm Zafer Partilileri selamlıyorum. Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız" ifadelerini kullandı.Gazeteci Suat Toktaş'ın durumuCHP lideri Özel, Suat Toktaş'ın tutuklanmasını da eleştirerek, "Bir siyasetçi, bir bilirkişinin ismini ve sürekli 8 bin kişide bir aynı kişinin seçildiğini söylemiş. Bu kişiye ulaşmak gazetecilik başarısıdır. Bu kişiye nereden arandığı söylenerek, o kişinin Halk TV'ye ve İmamoğlu'na yaptığı eleştirileri de yayınlayarak bir gazetecilik yapılmış" dedi. Özel, Toktaş'ın yaptığı işin gazetecilik faaliyeti olduğunu savundu.Ayşe Barım ve etki ajanlığı iddialarıÖzel, Ayşe Barım'ın tutukluluk durumuna da değinerek, "Kendisi şaşkınlığını ve şoku üzerinden atabilmiş değil. Kendisi bu konuda bir ifade kullanmadı ama hukukçu arkadaşların bana verdiği not; Ayşe Barım'ı etki ajanlığından suçluyorlar. Etki Ajanlığı Yasası geldi, tüm Türkiye itiraz etti, geri çekildi. Olmayan kanunla, olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız" dedi.Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman KavalaÖzel, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'nın tutukluluk durumlarını da eleştirdi. "Can Atalay seçilmiş milletvekili olduğu halde yatıyor. Gezi barışçıl şekilde bitsin, bir kişinin burnu bile kanamasın diye gayret gösteren Tayfun Kahraman'ı 1033 gündür burada tutuyorsunuz. Osman Kavala'yı, aynı baz istasyonundan filanca ile telefonu çekmiş diye 7 yıldır burada tutuyorlar" ifadelerini kullandı.Ahmet Özer ve Rıza AkpolatGenel başkan Özel, Ahmet Özer'in 114 gündür iddianame beklediğini belirterek, "Ahmet Özer'den terör örgütü üyesi çıkmaz. O bir akademisyen, kanaat önderi. Ahmet Özer'in bugün için karşı karşıya bulunduğu durum, sadece CHP'li belediyeyi kriminalize etme ve muhalefeti bölme" dedi. Rıza Akpolat'ın özgürlüğe kavuşmasını ve işinin başına dönmesini beklediklerini söyledi.CHP Olağan Kurultayı SoruşturmasıCHP lideri Özel, CHP Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma kapsamında yeni ifadelerin ve iddianamenin sorulması üzerine, "İddianameyi hazırlamadan herhalde bize sorulur. Bakarız, hukuken gereğini yaparız. Verilmeyecek hesabımız yok. Zaten bir yıldır beklediler bir şey olmadı ama Erdoğan bana devamlı 'Cevap ver, cevap ver.' dedi. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim" şeklinde konuştu.
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CHP lideri Özel, Silivri Cezaevi ziyareti sonrası konuştu: 'Bugün demokrasiyi savunma günü'

20:29 20.02.2025
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA / Beyza Cömert
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Suat Toktaş ve diğer tutukluları ziyaret etti. Özel, siyasi parti liderlerinin hukukunun birbirine emanet olduğunu vurgulayarak, tutuklamaları eleştirdi.
CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasi tutukluları ziyaret ederek açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, tutuklu siyasetçiler ve gazetecilerin durumuna dikkat çekerek, demokrasi ve adil yargılanma vurgusu yaptı.

Ümit Özdağ'a destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanma sürecini eleştirerek, "Sayın Özdağ, Antalya'da işlediği iddia edilen bir suçtan Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilip tutuklanacaktı. O sırada baktılar oradan olmuyor, Kayseri'de olduğunu iddia ettikleri bir suçtan tutuklamada bulundular. Ardından Antalya ile ilgili de bir başka ceza talebi düzenlediler" dedi. Özel, Özdağ'ın tutukluluk koşullarına da değinerek, "Günde 10'dan fazla ziyaretçim geliyor, 10 sefer ayakkabılarımı çıkartıp giydiriyorlar. 30 sefer üstümü arıyorlar. Benim çok zoruma gidiyor" şeklindeki ifadelerini aktardı ve "Böyle bir şey olmaz" diyerek tepki gösterdi. Özel, Özdağ ile siyasi görüşlerinin farklı olduğunu ancak bugünün demokrasiyi savunma günü olduğunu belirterek, "Ümit Özdağ'ın şahsında tüm Zafer Partilileri selamlıyorum. Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Suat Toktaş'ın durumu

CHP lideri Özel, Suat Toktaş'ın tutuklanmasını da eleştirerek, "Bir siyasetçi, bir bilirkişinin ismini ve sürekli 8 bin kişide bir aynı kişinin seçildiğini söylemiş. Bu kişiye ulaşmak gazetecilik başarısıdır. Bu kişiye nereden arandığı söylenerek, o kişinin Halk TV'ye ve İmamoğlu'na yaptığı eleştirileri de yayınlayarak bir gazetecilik yapılmış" dedi. Özel, Toktaş'ın yaptığı işin gazetecilik faaliyeti olduğunu savundu.

Ayşe Barım ve etki ajanlığı iddiaları

Özel, Ayşe Barım'ın tutukluluk durumuna da değinerek, "Kendisi şaşkınlığını ve şoku üzerinden atabilmiş değil. Kendisi bu konuda bir ifade kullanmadı ama hukukçu arkadaşların bana verdiği not; Ayşe Barım'ı etki ajanlığından suçluyorlar. Etki Ajanlığı Yasası geldi, tüm Türkiye itiraz etti, geri çekildi. Olmayan kanunla, olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız" dedi.

Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala

Özel, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'nın tutukluluk durumlarını da eleştirdi. "Can Atalay seçilmiş milletvekili olduğu halde yatıyor. Gezi barışçıl şekilde bitsin, bir kişinin burnu bile kanamasın diye gayret gösteren Tayfun Kahraman'ı 1033 gündür burada tutuyorsunuz. Osman Kavala'yı, aynı baz istasyonundan filanca ile telefonu çekmiş diye 7 yıldır burada tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer ve Rıza Akpolat

Genel başkan Özel, Ahmet Özer'in 114 gündür iddianame beklediğini belirterek, "Ahmet Özer'den terör örgütü üyesi çıkmaz. O bir akademisyen, kanaat önderi. Ahmet Özer'in bugün için karşı karşıya bulunduğu durum, sadece CHP'li belediyeyi kriminalize etme ve muhalefeti bölme" dedi. Rıza Akpolat'ın özgürlüğe kavuşmasını ve işinin başına dönmesini beklediklerini söyledi.

CHP Olağan Kurultayı Soruşturması

CHP lideri Özel, CHP Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturma kapsamında yeni ifadelerin ve iddianamenin sorulması üzerine, "İddianameyi hazırlamadan herhalde bize sorulur. Bakarız, hukuken gereğini yaparız. Verilmeyecek hesabımız yok. Zaten bir yıldır beklediler bir şey olmadı ama Erdoğan bana devamlı 'Cevap ver, cevap ver.' dedi. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim" şeklinde konuştu.
CHP'de ikinci aday Dursun Çiçek: Akşama kadar yeterli imzayı toplarız - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
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CHP'de ikinci aday Dursun Çiçek: Akşama kadar yeterli imzayı toplarız
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