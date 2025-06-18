https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tabelalar-bir-kez-daha-degisiyor-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1097104447.html

Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor

Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

istanbul benzin fiyat

2025-06-18T09:10+0300

2025-06-18T09:10+0300

2025-06-18T09:10+0300

ekonomi̇

benzin

motorin

zam

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Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor. Benzine zamBenzinin litre fiyatına 1.56 lira zam gelmesi bekleniyor.Motorine de zam gelecekMotorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.Benzin fiyatlarıBöylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.Motorin fiyatlarıMotorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/akaryakita-bu-gece-yarisi-zam-geliyor-motorinde-fiyat-degisecek-1097053238.html

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