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Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor
Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor
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Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor. Benzine zamBenzinin litre fiyatına 1.56 lira zam gelmesi bekleniyor.Motorine de zam gelecekMotorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.Benzin fiyatlarıBöylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.Motorin fiyatlarıMotorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/akaryakita-bu-gece-yarisi-zam-geliyor-motorinde-fiyat-degisecek-1097053238.html
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Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor

09:10 18.06.2025
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor.

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına 1.56 lira zam gelmesi bekleniyor.

Motorine de zam gelecek

Motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatları

Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorin fiyatları

Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
EKONOMİ
Akaryakıta bu gece yarısı büyük zam geliyor: Motorinde fiyat değişecek
16 Haziran , 09:44
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