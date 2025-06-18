https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tabelalar-bir-kez-daha-degisiyor-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1097104447.html
Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor
Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
istanbul benzin fiyat
2025-06-18T09:10+0300
2025-06-18T09:10+0300
2025-06-18T09:10+0300
ekonomi̇
benzin
motorin
zam
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Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor. Benzine zamBenzinin litre fiyatına 1.56 lira zam gelmesi bekleniyor.Motorine de zam gelecekMotorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.Benzin fiyatlarıBöylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.Motorin fiyatlarıMotorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/akaryakita-bu-gece-yarisi-zam-geliyor-motorinde-fiyat-degisecek-1097053238.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, motorin fiyat, benzin zam, benzine zam gelecek mi, ankara benzin fiyat, istanbul benzin fiyat
benzin, benzin fiyatları, motorin, motorin fiyat, benzin zam, benzine zam gelecek mi, ankara benzin fiyat, istanbul benzin fiyat
Tabelalar bir kez daha değişiyor: Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı artış akaryakıt pompa fiyatlarına hızla yansıyor.
Benzinin litre fiyatına 1.56 lira zam gelmesi bekleniyor.
Motorinin litre fiyatına 1.87 lira zam gelmesi bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 50 liraya, Ankara'da 50.66 liraya, İzmir'de 51 liraya yükselmesi bekleniyor.
Motorinin litresinin İstanbul'da fiyatının 51.38 liraya, Ankara'da 52.23 liraya, İzmir'de ise 52.57 liraya çıkması bekleniyor.