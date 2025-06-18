https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spiefte-bir-ilk-yapay-zekanin-medya-uzerindeki-etkisi-ele-alinacak-1097104051.html

SPIEF'te bir ilk: Yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ele alınacak

SPIEF'te bir ilk: Yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ele alınacak

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı Yakovenko, bu yılki St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) gündemine ilk kez yapay zekanın... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T09:00+0300

2025-06-18T09:00+0300

2025-06-18T08:57+0300

dünya

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

aleksandr yakovenko

rossiya segodnya

yapay zeka

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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik’e açıklamasında, bu yılki SPIEF’in gündemine ilişkin bilgiler paylaştı.Açılışı bugün yapılacak olan SPIEF’in, ekonominin önemine rağmen büyük olasılıkla uluslararası gündem ve 140 ülkeden olan geniş katılımın niteliğiyle hatırlanacağını dile getiren Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:SPIEF programı geleneksel görünse de yapay zekâ ile ilgili konular dahil her boyutuyla teknoloji gündeminin giderek daha fazla tartışılmaya başlandığını söyleyen Yakovenko, şunu dedi:Bu eğilimin artmaya devam edeceğini söyleyen Yakovenko şunu ekledi: “Sputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.

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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr yakovenko, rossiya segodnya, yapay zeka