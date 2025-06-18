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SPIEF'te bir ilk: Yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ele alınacak
SPIEF'te bir ilk: Yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ele alınacak
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı Yakovenko, bu yılki St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) gündemine ilk kez yapay zekanın... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik’e açıklamasında, bu yılki SPIEF’in gündemine ilişkin bilgiler paylaştı.Açılışı bugün yapılacak olan SPIEF’in, ekonominin önemine rağmen büyük olasılıkla uluslararası gündem ve 140 ülkeden olan geniş katılımın niteliğiyle hatırlanacağını dile getiren Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:SPIEF programı geleneksel görünse de yapay zekâ ile ilgili konular dahil her boyutuyla teknoloji gündeminin giderek daha fazla tartışılmaya başlandığını söyleyen Yakovenko, şunu dedi:Bu eğilimin artmaya devam edeceğini söyleyen Yakovenko şunu ekledi: “Sputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr yakovenko, rossiya segodnya, yapay zeka
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), aleksandr yakovenko, rossiya segodnya, yapay zeka

SPIEF'te bir ilk: Yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ele alınacak

09:00 18.06.2025
© Sputnik / Anastasiya PetrovaRossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Anastasiya Petrova
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı Yakovenko, bu yılki St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) gündemine ilk kez yapay zekanın medya alanı üzerindeki etkisi konusunun dahil edildiğini bildirdi.
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Sputnik’e açıklamasında, bu yılki SPIEF’in gündemine ilişkin bilgiler paylaştı.
Açılışı bugün yapılacak olan SPIEF’in, ekonominin önemine rağmen büyük olasılıkla uluslararası gündem ve 140 ülkeden olan geniş katılımın niteliğiyle hatırlanacağını dile getiren Yakovenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Son forumdan bu yana ABD'de hızlı değişimler, Gazze'deki trajedi ve şimdi de Ortadoğu'nun geleceğine ilişkin anlayışımızı altüst etme tehlikesi taşıyan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yaşandı. Forumun Organizasyon Komitesi Başkanı Maksim Oreşkin'in haklı olarak belirttiği gibi, bir yandan askeri çatışmalar, ticaret savaşları, teknolojik değişimler var ve diğer yandan modern dünyanın dönüşümünü belirleyen derin süreçler var. MIA Rossiya Segodnya, özellikle forum için ‘2025: Dünya'nın Dönüşümü’ adlı bir rapor yayınladı ve bu rapor, forumun gelişimine yönelik beklentileri şekillendiren eğilimleri ayrıntılı olarak yansıtıyor.
SPIEF programı geleneksel görünse de yapay zekâ ile ilgili konular dahil her boyutuyla teknoloji gündeminin giderek daha fazla tartışılmaya başlandığını söyleyen Yakovenko, şunu dedi:
Yapay zekanın medya alanı üzerindeki etkisiyle ilgili konular, Rossiya Segodnya tarafından organize edilen tartışma programının yeni unsuru olacak. Farklı tahminlere göre, dünya genelindeki tüm haberlerin yaklaşık %10'u yapay zeka kullanılarak yazılıyor.
Bu eğilimin artmaya devam edeceğini söyleyen Yakovenko şunu ekledi: “
Yeni fırsatlar olduğu kadar riskler de yaratıyor. Buna, ileri teknoloji bazlı ve gerçek zamanlı dezenformasyon tehdidi de dahil. Bu da uluslararası güvenlik için tehdit yaratıyor. Bu, tartışmamızın konusu olacak.
Sputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.
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