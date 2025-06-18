St. Petersburg Ekonomi Forumu'nu aslında fiilen başlatmış oluyoruz. Bunun sembolik bir önemi var, çünkü forum Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. Yıldönümünde düzenleniyor. Buraya, kuşatma sırasında hayatını kaybedenler anısına için bir anıt dikilecek. Ve burada büyük olasılıkla bir köprü ve yaya bölgesi olacak. Bu nedenle bu koru, şehrin birçok misafiri ve Petersburgluların malı olacak.