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SPIEF, Leningrad savunucularının anısına adanan 'Anı Yolu'nun açılışıyla başladı
SPIEF, Leningrad savunucularının anısına adanan 'Anı Yolu'nun açılışıyla başladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), Leningrad savunucularının anısına ağaç dikimi etkinliği... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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büyük zafer'in 80. yıldönümü
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SPIEF'in resmi olmayan açılış töreninin katılımcıları, Büyük Zafer'in 80. Yıldönümü onuruna toplam 80 ağaç dikti. Sembolik ‘Anı Yolu’ etkinliği, SPIEF'in gerçekleştiği Expoforum'da sabah saatlerinde başladı.Etkinliğe, büyük yerli şirketlerin yöneticileri, valiler, milletvekilleri, kanaat önderleri, Olimpiyat şampiyonları ve gazeteciler katıldı.Etkinliğin açılışını yapan ExpoForum Genel Müdürü Sergey Voronkov, şunları ifade etti:Duma Milletvekili Marina Kim:İki kez Olimpiyat şampiyonu olan Svetlana Horkina:Hayat Ağacı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Konstantin Mayor:Kar amacı gütmeyen özerk kuruluş ‘Hayat Ağacı’ proje yöneticisi Anastasiya Kuznetsova:Ağaç dikimi, faaliyetlerini ekolojik ve iklimsel projelerin geliştirilmesine adayan özerk bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Hayat Ağacı’ vakfı tarafından organize edildi. Vakfın temel hedefleri arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, ormanlık alanların korunması ve yenilenmesi, halkın çevre bilincinin artırılması ve yenilikçi çevre ve iklim programlarının hayata geçirilmesi yer alıyor.
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), leningrad, büyük zafer'in 80. yıldönümü, rusya, roskongress vakfı, svetlana horkina, orman, etkinlik
st. petersburg ekonomi forumu (spief), leningrad, büyük zafer'in 80. yıldönümü, rusya, roskongress vakfı, svetlana horkina, orman, etkinlik

SPIEF, Leningrad savunucularının anısına adanan 'Anı Yolu'nun açılışıyla başladı

20:36 18.06.2025
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinSt. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF)
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Alexei Danichev
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Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), Leningrad savunucularının anısına ağaç dikimi etkinliği ile başladı.
SPIEF'in resmi olmayan açılış töreninin katılımcıları, Büyük Zafer'in 80. Yıldönümü onuruna toplam 80 ağaç dikti. Sembolik ‘Anı Yolu’ etkinliği, SPIEF'in gerçekleştiği Expoforum'da sabah saatlerinde başladı.
Etkinliğe, büyük yerli şirketlerin yöneticileri, valiler, milletvekilleri, kanaat önderleri, Olimpiyat şampiyonları ve gazeteciler katıldı.
Etkinliğin açılışını yapan ExpoForum Genel Müdürü Sergey Voronkov, şunları ifade etti:
St. Petersburg Ekonomi Forumu'nu aslında fiilen başlatmış oluyoruz. Bunun sembolik bir önemi var, çünkü forum Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. Yıldönümünde düzenleniyor. Buraya, kuşatma sırasında hayatını kaybedenler anısına için bir anıt dikilecek. Ve burada büyük olasılıkla bir köprü ve yaya bölgesi olacak. Bu nedenle bu koru, şehrin birçok misafiri ve Petersburgluların malı olacak.
Duma Milletvekili Marina Kim:
Hayat Ağacı kampanyası, aslında ülkemizi besleyen o güçlü kök sistemidir. Çünkü hafıza, silinmesi imkansız olan bir şeydir. Ve bu sokağın, Leningrad savunucularının anısına, Pulkovo Tepeleri'ni savunan ve koruyanların anısına adanmış olması gerçekten harika, böylece bugün, 80 yıl sonra, burada böylesine harika bir forum düzenleyebildik.
İki kez Olimpiyat şampiyonu olan Svetlana Horkina:
Bu, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun muhteşem bir açılışı. Muhtemelen ilk kez yapılıyor! Ve bence bu harika bir gelenek haline gelebilir.
Hayat Ağacı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Konstantin Mayor:
Bugün Leningrad'ın savunucularının anısına ağaçlar diktik! Onlar tüm nesiller için cesaret ve dayanıklılığın örneği olacak bir başarıya imza attılar. Ağaç dikmek, savaş sonrası bir gelenek haline geldi. Yangınların olduğu yerlere atalarımız büyük ormanlar dikti. Bu işe çok emek ve duygu kattılar. Ağaçlar umut ve yeniden doğuşun sembolü haline geldi. Sonraki nesiller, babalarının ve annelerinin ormanlara kattığı yaşam enerjisini hissettiler. Ağaçlar uzun ömürlüdür. Bu, ülkemizin bağımsızlığını koruyan insanları anmanın harika bir yolu.
Kar amacı gütmeyen özerk kuruluş ‘Hayat Ağacı’ proje yöneticisi Anastasiya Kuznetsova:
Bugün hep birlikte Büyük Zafer'in 80. Yıldönümüne adanmış anma korusunun dikimine katıldık. Girişimimizi destekleyen Roskongress Vakfı'na teşekkür ederiz. Bugün dikilen elma ve leylak ağaçlarının sadece SPIEF ziyaretçilerini değil, yakın zamanda Expoforum'un yanına inşa edilmesi planlanan Leningrad Savaşı'na adanmış anıt kompleksinin ziyaretçilerini de memnun edeceğini umuyoruz.
Ağaç dikimi, faaliyetlerini ekolojik ve iklimsel projelerin geliştirilmesine adayan özerk bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Hayat Ağacı’ vakfı tarafından organize edildi. Vakfın temel hedefleri arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, ormanlık alanların korunması ve yenilenmesi, halkın çevre bilincinin artırılması ve yenilikçi çevre ve iklim programlarının hayata geçirilmesi yer alıyor.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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