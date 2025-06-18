St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açtı
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Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), bugün 28. kez kapılarını açtı.
Etkinliğin bu yılki ana teması 'Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli' olarak belirlendi.
Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.
SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.
SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinBugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan (SPIEF) kare
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© Sputnik / Kirill Zykov/
Bugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan (SPIEF) kare
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Sergey SilverŞu ana dek 140 ülkeden temsilci, bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda
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Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 50 ülkeden siyasi temsilcilerin katılacağı foruma ABD'li iş insanlarının da geleceğini açıkladı
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 50 ülkeden siyasi temsilcilerin katılacağı foruma ABD'li iş insanlarının da geleceğini açıkladı
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'te canlı çiçeklerle süslenen 'Zafer Nişanı' şeklinde bir platform hazırlandı
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SPIEF-2025'te canlı çiçeklerle süslenen 'Zafer Nişanı' şeklinde bir platform hazırlandı
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'teki Başkurtistan standını ziyaret edenleri etrafında arıların uçuştuğu devasa bir Titan figürü karşılıyor. SPIEF'teki stantlarıyla her yıl sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başaran Başkurtistan, bu kez içinde insansı bir robotun bulunduğu, peteklerden yapılmış biyonik bir Titan figürüyle konukları selamlıyor
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SPIEF-2025'teki Başkurtistan standını ziyaret edenleri etrafında arıların uçuştuğu devasa bir Titan figürü karşılıyor. SPIEF'teki stantlarıyla her yıl sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başaran Başkurtistan, bu kez içinde insansı bir robotun bulunduğu, peteklerden yapılmış biyonik bir Titan figürüyle konukları selamlıyor
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© Sputnik / Grigory Sysoev/
SPIEF-2025'teki Çelyabinsk bölgesinin standı
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
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© Sputnik / Pelagiya Tikhonova/
SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinForumda Rusya ile BDT, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri arasında iş diyaloğu etkinlikleri düzenlenecek
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Forumda Rusya ile BDT, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri arasında iş diyaloğu etkinlikleri düzenlenecek
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinBugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
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Bugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinBugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
10/10
Bugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare