https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-28-kez-kapilarini-acti-1097115180.html

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açtı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açtı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), bugün 28. kez kapılarını açtı. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T15:12+0300

2025-06-18T15:12+0300

2025-06-18T15:12+0300

multi̇medya

fotoğraf

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097116100_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_f8ffe866ef9ac227003b63dcac5a6802.jpg

Etkinliğin bu yılki ana teması 'Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli' olarak belirlendi. Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya