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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açtı
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açtı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), bugün 28. kez kapılarını açtı. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Etkinliğin bu yılki ana teması 'Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli' olarak belirlendi. Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
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фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya
фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açtı

15:12 18.06.2025
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Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), bugün 28. kez kapılarını açtı.
Etkinliğin bu yılki ana teması 'Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli' olarak belirlendi.

Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.

SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinBugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan (SPIEF) kare
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Bugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan (SPIEF) kare
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Sergey SilverŞu ana dek 140 ülkeden temsilci, bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
2/10
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Sergey Silver
Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 50 ülkeden siyasi temsilcilerin katılacağı foruma ABD'li iş insanlarının da geleceğini açıkladı
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 50 ülkeden siyasi temsilcilerin katılacağı foruma ABD'li iş insanlarının da geleceğini açıkladı
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'te canlı çiçeklerle süslenen 'Zafer Nişanı' şeklinde bir platform hazırlandı
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2025'te canlı çiçeklerle süslenen 'Zafer Nişanı' şeklinde bir platform hazırlandı
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'teki Başkurtistan standını ziyaret edenleri etrafında arıların uçuştuğu devasa bir Titan figürü karşılıyor. SPIEF'teki stantlarıyla her yıl sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başaran Başkurtistan, bu kez içinde insansı bir robotun bulunduğu, peteklerden yapılmış biyonik bir Titan figürüyle konukları selamlıyor
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2025'teki Başkurtistan standını ziyaret edenleri etrafında arıların uçuştuğu devasa bir Titan figürü karşılıyor. SPIEF'teki stantlarıyla her yıl sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başaran Başkurtistan, bu kez içinde insansı bir robotun bulunduğu, peteklerden yapılmış biyonik bir Titan figürüyle konukları selamlıyor
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'teki Çelyabinsk bölgesinin standı
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2025'teki Çelyabinsk bölgesinin standı
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinForumda Rusya ile BDT, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri arasında iş diyaloğu etkinlikleri düzenlenecek
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Multimedya arşivine gidin
Forumda Rusya ile BDT, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri arasında iş diyaloğu etkinlikleri düzenlenecek
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinBugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Bugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinBugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2025 - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Multimedya arşivine gidin
Bugün kapılarını açan Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan bir kare
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