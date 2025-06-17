https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-28-kez-kapilarini-acacak-140-ulkeden-temsilci-katilacak-1097093762.html
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açacak: 140 ülkeden temsilci katılacak
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açacak: 140 ülkeden temsilci katılacak
Sputnik Türkiye
Dünyanın dört bir yanından siyasetçi, ekonomist, uzman ve iş insanını bir araya getiren St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) yarın başlayacak. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T17:09+0300
2025-06-17T17:09+0300
2025-06-17T17:09+0300
dünya
anton kobyakov
vladimir putin
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
sputnik
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
spief-2025
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Rusya'nın St. Petersburg kenti, SPIEF'e 28. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, yarın kapılarını açacak foruma katılımlarını teyit etti.SPIEF-2025 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumla ilgili açıklamasında "Şu an itibarıyla 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilci SPIEF'e katılımlarını teyit etti. Bu, yeni küresel koşullarda uluslararası işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın istikametlerini belirleyen pratik çözümlerin geliştirildiği yetkin bir platform olarak SPIEF'e olan yüksek talebi gösteriyor" dedi.Putin, uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecekKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in SPIEF kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.Putin 21 Haziran Cuma günü konuşma yapacakRus lider Putin, 21 Haziran Cuma günü SPIEF-2025'in ana oturumuna katılarak bir konuşma yapacak.Putin'in konuşmasının ardından katılımcıların sorularına yanıt vermesi de bekleniyor.Sputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/valday-kulubu-spief-kapsaminda-modern-dunyada-guvenlik-konusunda-etkinlikler-duzenleyecek-1097061348.html
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anton kobyakov, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, sputnik, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), spief-2025
anton kobyakov, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, sputnik, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), spief-2025
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açacak: 140 ülkeden temsilci katılacak
Dünyanın dört bir yanından siyasetçi, ekonomist, uzman ve iş insanını bir araya getiren St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) yarın başlayacak.
Rusya'nın St. Petersburg kenti, SPIEF'e 28. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, yarın kapılarını açacak foruma katılımlarını teyit etti.
SPIEF-2025 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov, forumla ilgili açıklamasında "Şu an itibarıyla 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilci SPIEF'e katılımlarını teyit etti. Bu, yeni küresel koşullarda uluslararası işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın istikametlerini belirleyen pratik çözümlerin geliştirildiği yetkin bir platform olarak SPIEF'e olan yüksek talebi gösteriyor" dedi.
Putin, uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in SPIEF kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.
Putin 21 Haziran Cuma günü konuşma yapacak
Rus lider Putin, 21 Haziran Cuma günü SPIEF-2025'in ana oturumuna katılarak bir konuşma yapacak.
Putin'in konuşmasının ardından katılımcıların sorularına yanıt vermesi de bekleniyor.
Sputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.