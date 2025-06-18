https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/seyhan-ve-ceyhan-ilcelerinde-secim-yapildi-yeni-baskanvekilleri-belli-oldu-1097100244.html

Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde seçim yapıldı: Yeni başkanvekilleri belli oldu

Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde seçim yapıldı: Yeni başkanvekilleri belli oldu

Sputnik Türkiye

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanarak görevlerinden... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T00:26+0300

2025-06-18T00:26+0300

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CHP’li başkanların tutuklanmasının ardından yapılan seçimle, Ceyhan’da Sevil Aydar Yıldız, Seyhan’da ise Hasibe Akkan belediye başkan vekili oldu.CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından iki ilçe belediye meclisi, yeni başkan vekillerini belirlemek üzere bugün olağanüstü toplandı.Ceyhan Belediyesi’nde yapılan oylama sonucunda, görevden alınan Kadir Aydar’ın yerine CHP’li Meclis Üyesi Sevil Aydar Yıldız belediye başkan vekili olarak seçildi. Seyhan Belediyesi’nde ise tutuklanan Oya Tekin’in yerine CHP’li Meclis Üyesi Hasibe Akkan başkan vekili oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/gaziosmanpasa-belediyesi-ak-partiye-gecti-eray-karadeniz-baskanvekili-oldu-1096937937.html

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