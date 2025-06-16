Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?
© AAAile hekimi
© AA
Abone ol
2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesini yayımlayarak, bazı sağlık raporlarının artık ücretli olacağını duyurdu. Peki, 2025 sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?
Sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Bazı sağlık raporları ücretli olacak.
Zorunlu sağlık raporları ücretli mi oldu?
Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.
Hangi sağlık raporları ücretli oldu?
Ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak.
Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.
Sağlık raporu ücretleri ne kadar?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre, çeşitli sağlık raporları için belirlenen yeni ücretler şu şekilde:
Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL
Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL
Sağlık raporu ödemesi nasıl yapılır?
Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru
İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.
Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.
1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru
İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.
Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.
İsteğe bağlı rapor türleri hangileri?
1. Sporcu
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
7. Akli Meleke
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
7. Akli Meleke
11 Haziran , 15:08