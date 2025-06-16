https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/saglik-raporu-ucretli-mi-oldu-ne-kadar--1097063697.html

Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?

Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?

Sputnik Türkiye

Sağlık raporu ücretli mi oldu

2025-06-16T15:54+0300

2025-06-16T15:54+0300

2025-06-16T15:54+0300

ekonomi̇

sağlık raporu

aile hekimliği

aile hekimliği

sağlık ocağı

ücret

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Sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Bazı sağlık raporları ücretli olacak.Zorunlu sağlık raporları ücretli mi oldu?Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Hangi sağlık raporları ücretli oldu?Ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.Sağlık raporu ücretleri ne kadar?Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre, çeşitli sağlık raporları için belirlenen yeni ücretler şu şekilde:Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TLTek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TLSağlık Kurulu Raporu - 1250 TLSilah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TLSürücü Raporları Tek Branş - 300 TLSürücü Raporları iki Branş - 450 TLSürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TLUçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TLUçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TLDalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TLPsiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TLSağlık raporu ödemesi nasıl yapılır?Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:1. www.sbos.saglik.gov.tr2. SMS3. Aile hekimine fiziki başvuruİşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya2. Banka kanallarından.Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.İsteğe bağlı rapor türleri hangileri?1. Sporcu2. Sürücü3. Genel Tıbbi Değerlendirme4. İş Sağlığı ve Güvenliği5. Hac/Umre İçin Parmak İzi6. Yivsiz Av Tüfeği7. Akli Meleke

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