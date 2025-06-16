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Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?
Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?
Sputnik Türkiye
Sağlık raporu ücretli mi oldu
2025-06-16T15:54+0300
2025-06-16T15:54+0300
ekonomi̇
sağlık raporu
aile hekimliği
aile hekimliği
sağlık ocağı
ücret
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Sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Bazı sağlık raporları ücretli olacak.Zorunlu sağlık raporları ücretli mi oldu?Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Hangi sağlık raporları ücretli oldu?Ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak. Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.Sağlık raporu ücretleri ne kadar?Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre, çeşitli sağlık raporları için belirlenen yeni ücretler şu şekilde:Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TLTek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TLSağlık Kurulu Raporu - 1250 TLSilah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TLSürücü Raporları Tek Branş - 300 TLSürücü Raporları iki Branş - 450 TLSürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TLUçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TLUçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TLDalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TLPsiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TLSağlık raporu ödemesi nasıl yapılır?Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:1. www.sbos.saglik.gov.tr2. SMS3. Aile hekimine fiziki başvuruİşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya2. Banka kanallarından.Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.İsteğe bağlı rapor türleri hangileri?1. Sporcu2. Sürücü3. Genel Tıbbi Değerlendirme4. İş Sağlığı ve Güvenliği5. Hac/Umre İçin Parmak İzi6. Yivsiz Av Tüfeği7. Akli Meleke
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sağlık raporu ücretleri 2025, sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? aile hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama, sağlık raporu ücretleri
sağlık raporu ücretleri 2025, sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar? aile hekimliği sağlık raporu ücretleri sorgulama, sağlık raporu ücretleri

Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?

15:54 16.06.2025
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA
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2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik güncel ücret tarifesini yayımlayarak, bazı sağlık raporlarının artık ücretli olacağını duyurdu. Peki, 2025 sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?
Sağlık raporlarına dair yeni bir dönem başladı. Bazı sağlık raporları ücretli olacak.

Zorunlu sağlık raporları ücretli mi oldu?

Yeni tarifeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen zorunlu sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.

Hangi sağlık raporları ücretli oldu?

Ehliyet başvurusu, sporcu lisansı, işe giriş ve silah ruhsatı gibi özel amaçlı raporlar için ücret alınacak.
Bu düzenleme, sağlık sisteminin daha etkin çalışmasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.

Sağlık raporu ücretleri ne kadar?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre, çeşitli sağlık raporları için belirlenen yeni ücretler şu şekilde:

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu - 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL

Sağlık raporu ödemesi nasıl yapılır?

Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru

İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:

1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.

Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.

İsteğe bağlı rapor türleri hangileri?

1. Sporcu
2. Sürücü
3. Genel Tıbbi Değerlendirme
4. İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Hac/Umre İçin Parmak İzi
6. Yivsiz Av Tüfeği
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