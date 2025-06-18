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Rusya Dışişleri’nden uyarı: İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırıları tüm dünyayı tehdit ediyor
Rusya Dışişleri’nden uyarı: İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırıları tüm dünyayı tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in İran’daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların sadece bölgeyi değil tüm dünyayı nükleer... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’nda yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının yol açtığı nükleer tehdidin pratik boyutuna dikkat çekti.Zaharova, “Bütün bunlar (İran-İsrail çatışması) sadece tırmanmaya değil, aynı zamanda barışçıl atom veya nükleer tesislere yönelik saldırılar nedeniyle bölge ve dünya için doğrudan bir tehdide yol açıyor” ifadesini kullandı.İran'ın nükleer tesislere sahip olma hakkının olduğunu ve bu tesislere yönelik saldırıların küresel tehdit taşıdığını kaydeden Rus diplomat, bu çatışmadaki nükleer tehdidin gerçek bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu durumda kesinlikle varsayımsal bir boyut değil, pratik bir boyutu olan nükleer tehditten bahsetmemiz gerekiyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/israil-iran-savasi-tum-bolgeye-yayilabilir-1097105675.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ortadoğu, i̇srail, i̇ran

Rusya Dışişleri’nden uyarı: İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırıları tüm dünyayı tehdit ediyor

10:13 18.06.2025
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in İran’daki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların sadece bölgeyi değil tüm dünyayı nükleer tehditle karşı karşıya koyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik Radyosu’nda yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının yol açtığı nükleer tehdidin pratik boyutuna dikkat çekti.
Zaharova, “Bütün bunlar (İran-İsrail çatışması) sadece tırmanmaya değil, aynı zamanda barışçıl atom veya nükleer tesislere yönelik saldırılar nedeniyle bölge ve dünya için doğrudan bir tehdide yol açıyor” ifadesini kullandı.
İran'ın nükleer tesislere sahip olma hakkının olduğunu ve bu tesislere yönelik saldırıların küresel tehdit taşıdığını kaydeden Rus diplomat, bu çatışmadaki nükleer tehdidin gerçek bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Bu durumda kesinlikle varsayımsal bir boyut değil, pratik bir boyutu olan nükleer tehditten bahsetmemiz gerekiyor” dedi.
İran Natanz Nükleer tesisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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