https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/israil-iran-savasi-tum-bolgeye-yayilabilir-1097105675.html
‘İsrail-İran savaşı tüm bölgeye yayılabilir’
‘İsrail-İran savaşı tüm bölgeye yayılabilir’
Sputnik Türkiye
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendiren uzmanlar, çatışmanın tüm bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T09:30+0300
2025-06-18T09:30+0300
2025-06-18T09:26+0300
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Cezayir asıllı İspanyalı siyaset uzmanı ve Ortadoğu-Afrika ülkeleri uzmanı Taleb Alisalem, Sputnik’e açıklamasında, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın tüm bölgeye yayılmasına yol açabilecek çok tehlikeli bir senaryo yarattığını söyledi.Dünya petrol tüketiminin yüzde 35'inin ve doğalgaz tüketiminin yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Alisalem, “Dolayısıyla İran'la yaşanacak açık bir çatışmanın sadece bölgesel değil, küresel sonuçları da olacak” dedi.İsrail'in eylemlerinin, diğer şeylerin yanı sıra, bu ülkedeki iç siyasi durumla açıklanabileceğini söyleyen uzman, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze'deki çatışmaların sona ermesini ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını talep eden kamuoyunun baskısı altında olduğuna işaret etti.Aynı zamanda İsrail'in politikalarına yönelik tepkilerin ülke sınırlarının ötesinde de büyümeye devam ettiğini söyleyen Alisalem, “Londra, Madrid, Washington ve New York'ta çok sayıda insanın gösterilere çıktığını görüyoruz. Yüz binlerce kişi Filistin halkını destekliyor ve İsrail'i kınıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘İsrail topraklarını genişletmeye hazırlanıyor’Kolombiyalı tarihçi ve siyaset uzmanı Diana Carolina Alfonso Perilla da İsrail ile İran arasındaki çatışmanın, 1948'de öngörülen İsrail topraklarının genişletilmesine yönelik uzun vadeli bir projenin uygulanmasının bir aşaması olarak görülebileceğini söyledi.Ortadoğu'daki nüfuz anlaşmazlığının, ABD ve Çin arasındaki rekabet ve değişen güç dengesi bağlamında ortaya çıktığına dikkat çeken Perilla, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spiefte-bir-ilk-yapay-zekanin-medya-uzerindeki-etkisi-ele-alinacak-1097104051.html
i̇srail
i̇ran
gazze
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, gazze, benyamin netanyahu, abd, çin, i̇ngiltere
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, gazze, benyamin netanyahu, abd, çin, i̇ngiltere
‘İsrail-İran savaşı tüm bölgeye yayılabilir’
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendiren uzmanlar, çatışmanın tüm bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu.
Cezayir asıllı İspanyalı siyaset uzmanı ve Ortadoğu-Afrika ülkeleri uzmanı Taleb Alisalem, Sputnik’e açıklamasında, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın tüm bölgeye yayılmasına yol açabilecek çok tehlikeli bir senaryo yarattığını söyledi.
Dünya petrol tüketiminin yüzde 35'inin ve doğalgaz tüketiminin yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Alisalem, “Dolayısıyla İran'la yaşanacak açık bir çatışmanın sadece bölgesel değil, küresel sonuçları da olacak” dedi.
İsrail'in eylemlerinin, diğer şeylerin yanı sıra, bu ülkedeki iç siyasi durumla açıklanabileceğini söyleyen uzman, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze'deki çatışmaların sona ermesini ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını talep eden kamuoyunun baskısı altında olduğuna işaret etti.
Aynı zamanda İsrail'in politikalarına yönelik tepkilerin ülke sınırlarının ötesinde de büyümeye devam ettiğini söyleyen Alisalem, “Londra, Madrid, Washington ve New York'ta çok sayıda insanın gösterilere çıktığını görüyoruz. Yüz binlerce kişi Filistin halkını destekliyor ve İsrail'i kınıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu koşullarda Netanyahu, dikkatleri Gazze'de işlenen suçlardan ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hesap verilmesi taleplerinden uzaklaştırmak için bir tırmanmaya ihtiyaç duyuyordu.
‘İsrail topraklarını genişletmeye hazırlanıyor’
Kolombiyalı tarihçi ve siyaset uzmanı Diana Carolina Alfonso Perilla da İsrail ile İran arasındaki çatışmanın, 1948'de öngörülen İsrail topraklarının genişletilmesine yönelik uzun vadeli bir projenin uygulanmasının bir aşaması olarak görülebileceğini söyledi.
Ortadoğu'daki nüfuz anlaşmazlığının, ABD ve Çin arasındaki rekabet ve değişen güç dengesi bağlamında ortaya çıktığına dikkat çeken Perilla, sözlerini şöyle sürdürdü:
Washington'un çatışmaya olası müdahalesi, uzun zamandır Avrupa Birliği’ne NATO aracılığıyla, Pekin'in kurmaya çalıştığı yeni İpek Yolu'nu yok edecek ağır silaha dönüşmesi yönünde baskı yapan ABD ve İngiltere arasındaki çıkarların yeniden dağıtılmasını yansıtıyor.