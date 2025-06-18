https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/israil-iran-savasi-tum-bolgeye-yayilabilir-1097105675.html

‘İsrail-İran savaşı tüm bölgeye yayılabilir’

‘İsrail-İran savaşı tüm bölgeye yayılabilir’

Sputnik Türkiye

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendiren uzmanlar, çatışmanın tüm bölgeye yayılabileceği uyarısında bulundu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T09:30+0300

2025-06-18T09:30+0300

2025-06-18T09:26+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

i̇ran

gazze

benyamin netanyahu

abd

çin

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096992548_0:154:720:559_1920x0_80_0_0_38d81f51b93bad0921cf64c0d02aa6de.png

Cezayir asıllı İspanyalı siyaset uzmanı ve Ortadoğu-Afrika ülkeleri uzmanı Taleb Alisalem, Sputnik’e açıklamasında, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın tüm bölgeye yayılmasına yol açabilecek çok tehlikeli bir senaryo yarattığını söyledi.Dünya petrol tüketiminin yüzde 35'inin ve doğalgaz tüketiminin yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Alisalem, “Dolayısıyla İran'la yaşanacak açık bir çatışmanın sadece bölgesel değil, küresel sonuçları da olacak” dedi.İsrail'in eylemlerinin, diğer şeylerin yanı sıra, bu ülkedeki iç siyasi durumla açıklanabileceğini söyleyen uzman, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Gazze'deki çatışmaların sona ermesini ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını talep eden kamuoyunun baskısı altında olduğuna işaret etti.Aynı zamanda İsrail'in politikalarına yönelik tepkilerin ülke sınırlarının ötesinde de büyümeye devam ettiğini söyleyen Alisalem, “Londra, Madrid, Washington ve New York'ta çok sayıda insanın gösterilere çıktığını görüyoruz. Yüz binlerce kişi Filistin halkını destekliyor ve İsrail'i kınıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘İsrail topraklarını genişletmeye hazırlanıyor’Kolombiyalı tarihçi ve siyaset uzmanı Diana Carolina Alfonso Perilla da İsrail ile İran arasındaki çatışmanın, 1948'de öngörülen İsrail topraklarının genişletilmesine yönelik uzun vadeli bir projenin uygulanmasının bir aşaması olarak görülebileceğini söyledi.Ortadoğu'daki nüfuz anlaşmazlığının, ABD ve Çin arasındaki rekabet ve değişen güç dengesi bağlamında ortaya çıktığına dikkat çeken Perilla, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spiefte-bir-ilk-yapay-zekanin-medya-uzerindeki-etkisi-ele-alinacak-1097104051.html

i̇srail

i̇ran

gazze

abd

çin

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, i̇ran, gazze, benyamin netanyahu, abd, çin, i̇ngiltere