https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-ordusu-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-iki-yerlesim-merkezinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1097113147.html

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Sumi ve Harkov bölgelerinde iki yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 315 Ukraynalı askeri... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T12:40+0300

2025-06-18T12:40+0300

2025-06-18T12:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

harkov

sumi bölgesi

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Sumi Bölgesi'nin Novonikolayevka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi. 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu birlikleri de kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi'nin Dolgenkoye yerleşim merkezini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, 7 adet HIMARS füzesi ve 236 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya, ukrayna, harkov, sumi bölgesi, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat