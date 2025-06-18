Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kızıldeniz’de başlayan çıkmaz: Şapa oturmak’
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
18:36
6 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:17
34 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:06
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi Üyesi olarak belirlendi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Torba kanunla zeytinlik katliamı
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Saatçioğlu: 'Lojman sıkıntısı ve yüksek enflasyon turizmi zorluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tel değil, kalp çatırdar: Bam teline basınca’
15:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Altının ölçüsü, zarafetin deyimi
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-ordusu-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-iki-yerlesim-merkezinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1097113147.html
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Sumi ve Harkov bölgelerinde iki yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 315 Ukraynalı askeri... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T12:40+0300
2025-06-18T12:37+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
sumi bölgesi
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093765778_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_85eb641744b3ea7a744a2f872d1fc59e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Sumi Bölgesi'nin Novonikolayevka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi. 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu birlikleri de kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi'nin Dolgenkoye yerleşim merkezini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, 7 adet HIMARS füzesi ve 236 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rusya-disislerinden-uyari-israilin-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilari-tum-dunyayi-tehdit-ediyor-1097106880.html
rusya
ukrayna
harkov
sumi bölgesi
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093765778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e7f30166ae4176148d85cdc648ae3ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, sumi bölgesi, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, sumi bölgesi, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi

12:40 18.06.2025
© Sputnik / Sergey BobılevDonbass'taki özel askeri harekat
Donbass'taki özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Ukrayna’nın Sumi ve Harkov bölgelerinde iki yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 315 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Sever' (Kuzey) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Sumi Bölgesi'nin Novonikolayevka köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi. 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu birlikleri de kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi'nin Dolgenkoye yerleşim merkezini kontrol altına aldı.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 315 asker ve 18 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, mühimmatın depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, 7 adet HIMARS füzesi ve 236 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
DÜNYA
Rusya Dışişleri’nden uyarı: İsrail’in nükleer tesislere yönelik saldırıları tüm dünyayı tehdit ediyor
10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала