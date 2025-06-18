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RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu
RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu
Sputnik Türkiye
Dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiren SPIEF'te Rus yetkililer ABD'li iş insanlarıyla buluştu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir iş kahvaltısı düzenlediğini belirtti.Kahvaltıda konuşan Dmitriyev, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya yatırımlarını artırma ve Rus şirketleriyle ortak girişimler kurma konusuna önemli bir ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.Dmitriyev, iş kahvaltısına katılanların Rusya ile ABD arasında doğrudan hava trafiğinin yeniden açılması konusunu da ele aldıklarını belirtti.Dmitriyev'e göre RDIF ve ABD, önümüzdeki birkaç ay içerisinde nadir toprak elementleri, Arktik (Kuzey Kutbu) ve altyapı konusunda üzerinde çalıştıkları bir dizi projeyi kamuoyuna duyurabilir.
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kirill dmitriyev, abd, rusya, kuzey kutbu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), st. petersburg ekonomi forumu (spief), spief-2025

RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu

14:13 18.06.2025
dmitriyev ABD
dmitriyev ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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Dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiren SPIEF'te Rus yetkililer ABD'li iş insanlarıyla buluştu.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir iş kahvaltısı düzenlediğini belirtti.

Kahvaltıda konuşan Dmitriyev, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya yatırımlarını artırma ve Rus şirketleriyle ortak girişimler kurma konusuna önemli bir ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.

Dmitriyev, iş kahvaltısına katılanların Rusya ile ABD arasında doğrudan hava trafiğinin yeniden açılması konusunu da ele aldıklarını belirtti.

Dmitriyev'e göre RDIF ve ABD, önümüzdeki birkaç ay içerisinde nadir toprak elementleri, Arktik (Kuzey Kutbu) ve altyapı konusunda üzerinde çalıştıkları bir dizi projeyi kamuoyuna duyurabilir.
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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