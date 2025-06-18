https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rdif-baskani-dmitriyev-spiefte-abdli-is-insanlariyla-bulustu-1097120299.html
RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu
RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu
Sputnik Türkiye
Dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiren SPIEF'te Rus yetkililer ABD'li iş insanlarıyla buluştu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T14:13+0300
2025-06-18T14:13+0300
2025-06-18T14:13+0300
dünya
kirill dmitriyev
abd
rusya
kuzey kutbu
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
spief-2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097119725_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15d0addc24c19a7c4a276c49a50115ad.jpg
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir iş kahvaltısı düzenlediğini belirtti.Kahvaltıda konuşan Dmitriyev, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya yatırımlarını artırma ve Rus şirketleriyle ortak girişimler kurma konusuna önemli bir ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.Dmitriyev, iş kahvaltısına katılanların Rusya ile ABD arasında doğrudan hava trafiğinin yeniden açılması konusunu da ele aldıklarını belirtti.Dmitriyev'e göre RDIF ve ABD, önümüzdeki birkaç ay içerisinde nadir toprak elementleri, Arktik (Kuzey Kutbu) ve altyapı konusunda üzerinde çalıştıkları bir dizi projeyi kamuoyuna duyurabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rusyadan-abdye-uyari-israile-dogrudan-askeri-yardim-sunmayi-aklinizdan-gecirmeyin-1097118413.html
abd
rusya
kuzey kutbu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097119725_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_92922918ab2b9f40d1868674973e1037.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, abd, rusya, kuzey kutbu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), st. petersburg ekonomi forumu (spief), spief-2025
kirill dmitriyev, abd, rusya, kuzey kutbu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), st. petersburg ekonomi forumu (spief), spief-2025
RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu
Dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiren SPIEF'te Rus yetkililer ABD'li iş insanlarıyla buluştu.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir iş kahvaltısı düzenlediğini belirtti.
Kahvaltıda konuşan Dmitriyev, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya yatırımlarını artırma ve Rus şirketleriyle ortak girişimler kurma konusuna önemli bir ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.
Dmitriyev, iş kahvaltısına katılanların Rusya ile ABD arasında doğrudan hava trafiğinin yeniden açılması konusunu da ele aldıklarını belirtti.
Dmitriyev'e göre RDIF ve ABD, önümüzdeki birkaç ay içerisinde nadir toprak elementleri, Arktik (Kuzey Kutbu) ve altyapı konusunda üzerinde çalıştıkları bir dizi projeyi kamuoyuna duyurabilir.