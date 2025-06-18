https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rdif-baskani-dmitriyev-spiefte-abdli-is-insanlariyla-bulustu-1097120299.html

RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu

RDIF Başkanı Dmitriyev, SPIEF'te ABD'li iş insanlarıyla buluştu

Sputnik Türkiye

Dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiren SPIEF'te Rus yetkililer ABD'li iş insanlarıyla buluştu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T14:13+0300

2025-06-18T14:13+0300

2025-06-18T14:13+0300

dünya

kirill dmitriyev

abd

rusya

kuzey kutbu

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

spief-2025

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Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir iş kahvaltısı düzenlediğini belirtti.Kahvaltıda konuşan Dmitriyev, "Yabancı şirketlerin Rusya'ya yatırımlarını artırma ve Rus şirketleriyle ortak girişimler kurma konusuna önemli bir ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.Dmitriyev, iş kahvaltısına katılanların Rusya ile ABD arasında doğrudan hava trafiğinin yeniden açılması konusunu da ele aldıklarını belirtti.Dmitriyev'e göre RDIF ve ABD, önümüzdeki birkaç ay içerisinde nadir toprak elementleri, Arktik (Kuzey Kutbu) ve altyapı konusunda üzerinde çalıştıkları bir dizi projeyi kamuoyuna duyurabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rusyadan-abdye-uyari-israile-dogrudan-askeri-yardim-sunmayi-aklinizdan-gecirmeyin-1097118413.html

abd

rusya

kuzey kutbu

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kirill dmitriyev, abd, rusya, kuzey kutbu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), st. petersburg ekonomi forumu (spief), spief-2025