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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı: 4.5 yıla kadar hapsi istendi
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı: 4.5 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tengioğlu için 4.5 yıla kadar hapis... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T16:27+0300
2025-06-18T16:27+0300
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özgür özel
selçuk tengioğlu
saldırı
iddianame
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs'ta AKM'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı. Tengioğlu hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.Cenaze çıkışında saldırmıştıHabertürk'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 4 Mayıs'ta cenaze töreninin yapıldığı AKM’den çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan yakalanırken iki gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan ifadesinde saldırıyı tek başına yaptığını söyledi. Hiçbir örgütle bağlantısı tespit edilmediİddianamede; Tengioğlu’nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi. Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi.Saldırganın eylem öncesi tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve hesap hareketlerinin detaylı olarak incelendiği kaydedildi. Ayrıca şüphelinin saldırı öncesi irtibat kurduğu kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla kullandığı tüm GSM hatları tespit edilerek 5 yıllık geçmişe dönük HTS verileri incelendi.Bu araştırmaların sonucunda da şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatının yazılı taleple araştırılmasını istediği tüm hususların araştırıldığı belirtildi. Şüpheli Selçuk Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde saldırıya iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı kaydedildi.4 yıl 6 aya kadar hapsi istendiSavcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun isnat edilen eylemle ilgili olarak müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisinin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi.Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.İki çocuğunu öldürmüştüSaldırgan Tengioğlu'nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıkmıştı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ozgur-ozele-saldiran-kisiye-tutuklama-talebi-1095963867.html
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özgür özel, selçuk tengioğlu, saldırı, iddianame
özgür özel, selçuk tengioğlu, saldırı, iddianame

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı: 4.5 yıla kadar hapsi istendi

16:27 18.06.2025
© AA / Mustafa Mert KaracaSelçuk Tengioğlu
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Tengioğlu için 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 4 Mayıs'ta AKM'de düzenlenen cenaze töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı. Tengioğlu hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Cenaze çıkışında saldırmıştı

Habertürk'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 4 Mayıs'ta cenaze töreninin yapıldığı AKM’den çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan yakalanırken iki gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan ifadesinde saldırıyı tek başına yaptığını söyledi.

Hiçbir örgütle bağlantısı tespit edilmedi

İddianamede; Tengioğlu’nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi. Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi.
Saldırganın eylem öncesi tüm hesap hareketlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve hesap hareketlerinin detaylı olarak incelendiği kaydedildi. Ayrıca şüphelinin saldırı öncesi irtibat kurduğu kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi amacıyla kullandığı tüm GSM hatları tespit edilerek 5 yıllık geçmişe dönük HTS verileri incelendi.
Bu araştırmaların sonucunda da şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm şahısların ifadelerinin alındığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatının yazılı taleple araştırılmasını istediği tüm hususların araştırıldığı belirtildi. Şüpheli Selçuk Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde saldırıya iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı kaydedildi.

4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Savcı, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun isnat edilen eylemle ilgili olarak müşteki Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisinin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi müştekinin gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu belirtildi.
Bu nedenle şüphelinin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İki çocuğunu öldürmüştü

Saldırgan Tengioğlu'nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp ikisini de yaraladığını, hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı olduğu ortaya çıkmıştı
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı: Başsavcılıktan dikkat çeken 'HTS' açıklaması
6 Mayıs, 13:15
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