https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ozgur-ozele-saldiran-kisiye-tutuklama-talebi-1095963867.html
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Tenioğlu'na 'kamu göreviyle kasten yaralama suçlaması' yöneltilmişti. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T13:15+0300
2025-05-06T13:15+0300
2025-05-06T13:30+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095914115_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_90d4976deed12dd616afe232d2e91437.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095914115_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_0065ffc61cfbce75312e0c2022573b4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, chp, selçuk tengioğlu
özgür özel, chp, selçuk tengioğlu
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
13:15 06.05.2025 (güncellendi: 13:30 06.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Tenioğlu'na 'kamu göreviyle kasten yaralama suçlaması' yöneltilmişti.