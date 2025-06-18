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ÖTV düzenlemesi geliyor: Fiyatı artacak araçlar belli oldu
ÖTV düzenlemesi geliyor: Fiyatı artacak araçlar belli oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin yeni ÖTV düzenlemesiyle, 1600 cc altı araçlarda oran yüzde 80’e sabitlenirken, hibrit ve pick-up araçlarda vergi yükü katlanıyor. Hibritlerde ÖTV... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T09:28+0300
2025-06-18T09:28+0300
ekonomi̇
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ak parti
tl
kanun teklifi
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AK Parti’nin sunduğu yeni kanun teklifi ile 1600 cc’ye kadar olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80’e sabitleniyor. Bu karar, halihazırda fiili olarak uygulanan oranı yasal hale getiriyor. Bu sınıfta daha önce uygulanan yüzde 45, 50, 60 ve 70'lik kademeli oranlar tamamen kaldırılıyor.NTV'nin haberine göre, zaten birçok araç, yüksek matrah nedeniyle en yüksek dilim olan yüzde 80 ÖTV ile satılıyordu. Bu nedenle yeni düzenleme bu araçların fiyatlarında doğrudan bir artışa neden olmayacak. Ancak resmi olarak kademeli sistemin kaldırılması, ilerideki vergi politikaları açısından belirleyici olabilir.Hibrit araçlarda yüksek artışÖTV değişiminden en çok etkilenecek gruplardan biri 2000 cc üzeri hibrit araçlar olacak. Bu araçlardaki mevcut yüzde 130’luk ÖTV oranı, yüzde 150’ye çıkarılıyor. Önce ÖTV, ardından KDV eklendiğinde bu durumun araç fiyatlarını yüzde 30’a kadar artırabileceği belirtiliyor.Lüks Pick-up modellerinde zamma hazır olunLüks pick-up sınıfındaki araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 4-15 bandından yüzde 50’ye yükselecek. Örneğin, çıplak fiyatı 2.3 milyon TL olan bir pick-up’ın mevcut 92 bin TL ÖTV’si, yeni düzenlemeyle 1 milyon 150 bin TL’ye yükselecek. Bu da nihai fiyatı KDV dahil 4 milyon 140 bin TL’ye çıkaracak.İkinci el piyasasında belirsizlikDüzenleme sonrası ikinci el piyasasında da bazı spekülatif hareketlenmeler gözlemlendi. Ancak 1600 cc altı araçların ÖTV’sinde değişiklik olmaması, tüketicilerin bu alanda pazarlık şansını koruyabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, tüketici tarafında bu artışlar henüz kabul görmedi.ÖTV sistemi, Türkiye’de otomobil fiyatlarını belirleyen en kritik vergi aracı konumunda. Aracın çıplak fiyatı üzerine önce ÖTV, ardından da yüzde 20 KDV ekleniyor. Yapılan bu düzenleme ile vergi sisteminde şeffaflık ve basitlik amaçlanırken, bazı segmentlerdeki araçlara ciddi fiyat artışları yansıyacak.
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ak parti, tl, kanun teklifi
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ak parti, tl, kanun teklifi

ÖTV düzenlemesi geliyor: Fiyatı artacak araçlar belli oldu

09:28 18.06.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA
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AK Parti'nin yeni ÖTV düzenlemesiyle, 1600 cc altı araçlarda oran yüzde 80’e sabitlenirken, hibrit ve pick-up araçlarda vergi yükü katlanıyor. Hibritlerde ÖTV yüzde 150’ye, pick-up'larda ise yüzde 50’ye çıkacak. Bu artış, bazı araçlarda yüzde 42’nin üzerinde fiyat yükselişi anlamına geliyor.
AK Parti’nin sunduğu yeni kanun teklifi ile 1600 cc’ye kadar olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80’e sabitleniyor. Bu karar, halihazırda fiili olarak uygulanan oranı yasal hale getiriyor. Bu sınıfta daha önce uygulanan yüzde 45, 50, 60 ve 70'lik kademeli oranlar tamamen kaldırılıyor.
NTV'nin haberine göre, zaten birçok araç, yüksek matrah nedeniyle en yüksek dilim olan yüzde 80 ÖTV ile satılıyordu. Bu nedenle yeni düzenleme bu araçların fiyatlarında doğrudan bir artışa neden olmayacak. Ancak resmi olarak kademeli sistemin kaldırılması, ilerideki vergi politikaları açısından belirleyici olabilir.

Hibrit araçlarda yüksek artış

ÖTV değişiminden en çok etkilenecek gruplardan biri 2000 cc üzeri hibrit araçlar olacak. Bu araçlardaki mevcut yüzde 130’luk ÖTV oranı, yüzde 150’ye çıkarılıyor. Önce ÖTV, ardından KDV eklendiğinde bu durumun araç fiyatlarını yüzde 30’a kadar artırabileceği belirtiliyor.

Lüks Pick-up modellerinde zamma hazır olun

Lüks pick-up sınıfındaki araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 4-15 bandından yüzde 50’ye yükselecek. Örneğin, çıplak fiyatı 2.3 milyon TL olan bir pick-up’ın mevcut 92 bin TL ÖTV’si, yeni düzenlemeyle 1 milyon 150 bin TL’ye yükselecek. Bu da nihai fiyatı KDV dahil 4 milyon 140 bin TL’ye çıkaracak.

İkinci el piyasasında belirsizlik

Düzenleme sonrası ikinci el piyasasında da bazı spekülatif hareketlenmeler gözlemlendi. Ancak 1600 cc altı araçların ÖTV’sinde değişiklik olmaması, tüketicilerin bu alanda pazarlık şansını koruyabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, tüketici tarafında bu artışlar henüz kabul görmedi.
ÖTV sistemi, Türkiye’de otomobil fiyatlarını belirleyen en kritik vergi aracı konumunda. Aracın çıplak fiyatı üzerine önce ÖTV, ardından da yüzde 20 KDV ekleniyor. Yapılan bu düzenleme ile vergi sisteminde şeffaflık ve basitlik amaçlanırken, bazı segmentlerdeki araçlara ciddi fiyat artışları yansıyacak.
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