https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/otv-duzenlemesi-geliyor-fiyati-artacak-araclar-belli-oldu-1097105643.html

ÖTV düzenlemesi geliyor: Fiyatı artacak araçlar belli oldu

ÖTV düzenlemesi geliyor: Fiyatı artacak araçlar belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin yeni ÖTV düzenlemesiyle, 1600 cc altı araçlarda oran yüzde 80’e sabitlenirken, hibrit ve pick-up araçlarda vergi yükü katlanıyor. Hibritlerde ÖTV... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T09:28+0300

2025-06-18T09:28+0300

2025-06-18T09:28+0300

ekonomi̇

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ak parti

tl

kanun teklifi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg

AK Parti’nin sunduğu yeni kanun teklifi ile 1600 cc’ye kadar olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 80’e sabitleniyor. Bu karar, halihazırda fiili olarak uygulanan oranı yasal hale getiriyor. Bu sınıfta daha önce uygulanan yüzde 45, 50, 60 ve 70'lik kademeli oranlar tamamen kaldırılıyor.NTV'nin haberine göre, zaten birçok araç, yüksek matrah nedeniyle en yüksek dilim olan yüzde 80 ÖTV ile satılıyordu. Bu nedenle yeni düzenleme bu araçların fiyatlarında doğrudan bir artışa neden olmayacak. Ancak resmi olarak kademeli sistemin kaldırılması, ilerideki vergi politikaları açısından belirleyici olabilir.Hibrit araçlarda yüksek artışÖTV değişiminden en çok etkilenecek gruplardan biri 2000 cc üzeri hibrit araçlar olacak. Bu araçlardaki mevcut yüzde 130’luk ÖTV oranı, yüzde 150’ye çıkarılıyor. Önce ÖTV, ardından KDV eklendiğinde bu durumun araç fiyatlarını yüzde 30’a kadar artırabileceği belirtiliyor.Lüks Pick-up modellerinde zamma hazır olunLüks pick-up sınıfındaki araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 4-15 bandından yüzde 50’ye yükselecek. Örneğin, çıplak fiyatı 2.3 milyon TL olan bir pick-up’ın mevcut 92 bin TL ÖTV’si, yeni düzenlemeyle 1 milyon 150 bin TL’ye yükselecek. Bu da nihai fiyatı KDV dahil 4 milyon 140 bin TL’ye çıkaracak.İkinci el piyasasında belirsizlikDüzenleme sonrası ikinci el piyasasında da bazı spekülatif hareketlenmeler gözlemlendi. Ancak 1600 cc altı araçların ÖTV’sinde değişiklik olmaması, tüketicilerin bu alanda pazarlık şansını koruyabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, tüketici tarafında bu artışlar henüz kabul görmedi.ÖTV sistemi, Türkiye’de otomobil fiyatlarını belirleyen en kritik vergi aracı konumunda. Aracın çıplak fiyatı üzerine önce ÖTV, ardından da yüzde 20 KDV ekleniyor. Yapılan bu düzenleme ile vergi sisteminde şeffaflık ve basitlik amaçlanırken, bazı segmentlerdeki araçlara ciddi fiyat artışları yansıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/arac-satisinda-yeni-uygulama-basladi-artik-herkes-ilan-veremeyecek-1097104853.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ak parti, tl, kanun teklifi