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Araç satışında yeni uygulama başladı: Artık herkes ilan veremeyecek
Araç satışında yeni uygulama başladı: Artık herkes ilan veremeyecek
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, taşıt alım-satım ilanlarına dair önemli bir düzenlemeye daha imza attı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden artık tüm taşıt... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T09:19+0300
2025-06-18T09:19+0300
ekonomi̇
araç
satış
ticaret bakanlığı
i̇lan
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Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarına yönelik yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte EİDS üzerinden yetki doğrulaması yapılmasını tüm ilanlar için mecbur hale getirdi. 16 Haziran 2025 itibarıyla artık yalnızca yetkili kişiler ilan girişi yapabilecek.Sahte i̇lanlara ve kayıt dışı galerilere karşı önlemBakanlık açıklamasında, sahte, aldatıcı ve gerçeğe aykırı araç ilanlarını önlemek, kayıt dışı galericiliği ve ilan kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda 31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle platformlara kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmişti.Kimlik doğrulaması zaten uygulanıyordu1 Kasım 2023’ten itibaren, ilan platformlarında kimlik doğrulaması uygulaması başlamıştı. Bu sayede, kimlik bilgileri doğrulanmayan kişilerin ilan vermesi engellenmişti. Şimdi ise bu sistemin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması, tüm ilanlara yaygınlaştırıldı.Artık herkes i̇lan veremeyecekYeni düzenlemeyle birlikte artık ilanlar yalnızca şu kişilerce verilebilecek:Bu uygulamayla, yetkisiz kişilerin ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor.Adil ve i̇stikrarlı piyasa i̇çin devam eden mücadeleBakanlık açıklamasında, şu ifadeye yer verildi:“Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.”
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araç, satış, ticaret bakanlığı, i̇lan
araç, satış, ticaret bakanlığı, i̇lan

Araç satışında yeni uygulama başladı: Artık herkes ilan veremeyecek

09:19 18.06.2025
© AAAraç satış
Araç satış - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı, taşıt alım-satım ilanlarına dair önemli bir düzenlemeye daha imza attı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden artık tüm taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale geldi. Bu adım, sahte ilanları ve spekülatif fiyatları önlemek amacıyla atıldı.
Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarına yönelik yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte EİDS üzerinden yetki doğrulaması yapılmasını tüm ilanlar için mecbur hale getirdi. 16 Haziran 2025 itibarıyla artık yalnızca yetkili kişiler ilan girişi yapabilecek.

Sahte i̇lanlara ve kayıt dışı galerilere karşı önlem

Bakanlık açıklamasında, sahte, aldatıcı ve gerçeğe aykırı araç ilanlarını önlemek, kayıt dışı galericiliği ve ilan kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Bu kapsamda 31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle platformlara kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmişti.

Kimlik doğrulaması zaten uygulanıyordu

1 Kasım 2023’ten itibaren, ilan platformlarında kimlik doğrulaması uygulaması başlamıştı. Bu sayede, kimlik bilgileri doğrulanmayan kişilerin ilan vermesi engellenmişti. Şimdi ise bu sistemin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması, tüm ilanlara yaygınlaştırıldı.

Artık herkes i̇lan veremeyecek

Yeni düzenlemeyle birlikte artık ilanlar yalnızca şu kişilerce verilebilecek:
Taşıtın sahibi
Sahip tarafından yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler
Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ile eşi
Bu uygulamayla, yetkisiz kişilerin ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor.

Adil ve i̇stikrarlı piyasa i̇çin devam eden mücadele

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeye yer verildi:
“Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.”
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