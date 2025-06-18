https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/monde-nazi-sembolleri-kullanan-yuzlerce-ukrayna-silahli-kuvvetleri-mensubu-tespit-ettik-1097132977.html

Monde: Nazi sembolleri kullanan yüzlerce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettik

Monde: Nazi sembolleri kullanan yüzlerce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettik

Sputnik Türkiye

Monde gazetesi, Nazi sembolleri kullanan 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettiklerini aktardı. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T22:40+0300

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dünya

le monde

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nazi̇

fransa

batı

ukrayna

fransa savunma bakanlığı

eyfel kulesi

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Fransız gazetesi Monde, Nazi sembolleri kullanan 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettiklerini, bunların bir kısmının Fransa dahil olmak üzere Batı ülkelerinde eğitim gördüklerini belirtti.Haberde, "Nazi selamları, gamalı haçlar, SS amblemleri... 10 gün içinde sosyal medyada neo-Nazi sembollerini kullanan 350'den fazla Ukraynalı asker tespit ettik. Bunların en az 200'ü, Ukrayna ordusunun amiral gemisi birliklerinden biri olan 3. Saldırı Tugayına mensup. 3. Saldırı Tugayı, Fransa dahil olmak üzere Batı ülkeleri tarafından sağlanan askeri eğitimi alıyor" ifadelerine yer verildi.Bu tugayın askerlerinden birinin Eyfel Kulesi'nin önünde Nazi bayrağını açtığı fotoğrafları yayınladığı bilgisine yer verilen haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:Fransa Savunma Bakanlığı, gazetenin konuya ilişkin açıklama talebine yanıt olarak, eğitime alınan askerlerin seçiminin Ukrayna makamları tarafından yapıldığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ukraynada-bir-silah-fabrikasi-vuruldu-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1097059221.html

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le monde, ukrayna silahlı kuvvetleri, nazi̇, fransa, batı, ukrayna, fransa savunma bakanlığı, eyfel kulesi