https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/monde-nazi-sembolleri-kullanan-yuzlerce-ukrayna-silahli-kuvvetleri-mensubu-tespit-ettik-1097132977.html
Monde: Nazi sembolleri kullanan yüzlerce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettik
Monde: Nazi sembolleri kullanan yüzlerce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettik
Sputnik Türkiye
Monde gazetesi, Nazi sembolleri kullanan 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettiklerini aktardı. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T22:40+0300
2025-06-18T22:40+0300
2025-06-18T22:38+0300
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Fransız gazetesi Monde, Nazi sembolleri kullanan 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettiklerini, bunların bir kısmının Fransa dahil olmak üzere Batı ülkelerinde eğitim gördüklerini belirtti.Haberde, "Nazi selamları, gamalı haçlar, SS amblemleri... 10 gün içinde sosyal medyada neo-Nazi sembollerini kullanan 350'den fazla Ukraynalı asker tespit ettik. Bunların en az 200'ü, Ukrayna ordusunun amiral gemisi birliklerinden biri olan 3. Saldırı Tugayına mensup. 3. Saldırı Tugayı, Fransa dahil olmak üzere Batı ülkeleri tarafından sağlanan askeri eğitimi alıyor" ifadelerine yer verildi.Bu tugayın askerlerinden birinin Eyfel Kulesi'nin önünde Nazi bayrağını açtığı fotoğrafları yayınladığı bilgisine yer verilen haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:Fransa Savunma Bakanlığı, gazetenin konuya ilişkin açıklama talebine yanıt olarak, eğitime alınan askerlerin seçiminin Ukrayna makamları tarafından yapıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ukraynada-bir-silah-fabrikasi-vuruldu-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1097059221.html
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le monde, ukrayna silahlı kuvvetleri, nazi̇, fransa, batı, ukrayna, fransa savunma bakanlığı, eyfel kulesi
le monde, ukrayna silahlı kuvvetleri, nazi̇, fransa, batı, ukrayna, fransa savunma bakanlığı, eyfel kulesi
Monde: Nazi sembolleri kullanan yüzlerce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettik
Monde gazetesi, Nazi sembolleri kullanan 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettiklerini aktardı.
Fransız gazetesi Monde, Nazi sembolleri kullanan 300'den fazla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu tespit ettiklerini, bunların bir kısmının Fransa dahil olmak üzere Batı ülkelerinde eğitim gördüklerini belirtti.
Haberde, "Nazi selamları, gamalı haçlar, SS amblemleri... 10 gün içinde sosyal medyada neo-Nazi sembollerini kullanan 350'den fazla Ukraynalı asker tespit ettik. Bunların en az 200'ü, Ukrayna ordusunun amiral gemisi birliklerinden biri olan 3. Saldırı Tugayına mensup. 3. Saldırı Tugayı, Fransa dahil olmak üzere Batı ülkeleri tarafından sağlanan askeri eğitimi alıyor" ifadelerine yer verildi.
Bu tugayın askerlerinden birinin Eyfel Kulesi'nin önünde Nazi bayrağını açtığı fotoğrafları yayınladığı bilgisine yer verilen haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:
Özellikle, 2023'ün sonunda Creuse bölgesinde birkaç hafta süren askerlerin eğitiminden bahsediyoruz. Birçoğu neonazilere olan sempatisini gizlemiyordu. Fransız ordusunun bunu fark etmemesi mümkün değil. Askerlerden birinin şakağında SS dövmesi vardı.
Fransa Savunma Bakanlığı, gazetenin konuya ilişkin açıklama talebine yanıt olarak, eğitime alınan askerlerin seçiminin Ukrayna makamları tarafından yapıldığını belirtti.