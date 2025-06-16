https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ukraynada-bir-silah-fabrikasi-vuruldu-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1097059221.html
Ukrayna’da bir silah fabrikası vuruldu: Bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da bir silah fabrikası vuruldu: Bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T12:35+0300
2025-06-16T12:35+0300
2025-06-16T13:07+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 15 zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 156 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesine hasar verildi. Ayrıca İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve patlayıcı madde depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 104 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/moldova-zafer-koordinasyon-komitesi-lideri-petrovic-havalimaninda-alikonuldu-1097054265.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’da bir silah fabrikası vuruldu: Bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
12:35 16.06.2025 (güncellendi: 13:07 16.06.2025)
Özel askeri harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düzenlenen grup saldırısında Ukrayna’da bir silah sanayisi işletmesi vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 15 zırhlı savaş aracı imha etti.
Ukrayna’nın 156 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesine hasar verildi. Ayrıca İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve patlayıcı madde depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 104 uçak tipi İHA imha etti.