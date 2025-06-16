https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ukraynada-bir-silah-fabrikasi-vuruldu-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1097059221.html

Ukrayna’da bir silah fabrikası vuruldu: Bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da bir silah fabrikası vuruldu: Bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T12:35+0300

2025-06-16T12:35+0300

2025-06-16T13:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079659761_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d78c9babe8b8ec981bb5e62256c31207.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 320 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, bir tank ve 15 zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 156 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna silah sanayisi işletmesine hasar verildi. Ayrıca İHA atölyeleri ve depoları, mühimmat ve patlayıcı madde depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 104 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/moldova-zafer-koordinasyon-komitesi-lideri-petrovic-havalimaninda-alikonuldu-1097054265.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat