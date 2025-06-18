https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/meteorolojiden-iki-bolge-icin-uyari-ruzgarin-siddeti-saatte-50-kmye-ulasacak-1097102177.html

Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Rüzgarın şiddeti saatte 50 km'ye ulaşacak

Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Rüzgarın şiddeti saatte 50 km'ye ulaşacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 18 Haziran’da Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Kuzeydoğu illerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Detaylar haberimizde.

2025-06-18T07:14+0300

2025-06-18T07:14+0300

2025-06-18T07:14+0300

yaşam

meteoroloji

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

şiddetli rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095847918_0:610:1173:1270_1920x0_80_0_0_c933218af81f49c68f8925b6af2de754.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir 33°C – Az bulutlu ve açıkEdirne 35°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul 29°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli 32°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGenel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAfyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açıkİzmir 37°C – Az bulutlu ve açıkMuğla 33°C – Az bulutlu ve açıkUşak 32°C – Az bulutlu ve açıkGenel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAdana 37°C – Az bulutlu ve açıkAntalya 35°C – Az bulutlu ve açıkHatay 34°C – Az bulutlu ve açıkIsparta 31°C – Az bulutlu ve açıkGenel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAnkara 30°C – Az bulutluEskişehir 31°C – Az bulutluKonya 28°C – Az bulutluSivas 24°C – Parçalı ve az bulutluGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZBolu 28°C – Parçalı ve az bulutluDüzce 31°C – Az bulutluSinop 28°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak 25°C – Az bulutluGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 30°C – Parçalı bulutluRize 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlıSamsun 28°C – Parçalı bulutluTrabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUErzurum 22°C – Parçalı ve az bulutluKars 20°C – Parçalı ve az bulutluMalatya 31°C – Parçalı ve az bulutluVan 19°C – Parçalı ve az bulutluGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 35°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 33°C – Az bulutlu ve açıkMardin 31°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 33°C – Az bulutlu ve açıkGenel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/cinde-kollari-ve-bacaklari-olmayan-hasta-beynine-yerlestirilen-cip-sayesinde-video-oyunu-oynadi-1097092183.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji uyarısı, 18 haziran hava durumu, marmara rüzgar, ege kuvvetli rüzgar, rüzgar 50 km, hava sıcaklığı, şehir şehir hava durumu