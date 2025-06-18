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Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Rüzgarın şiddeti saatte 50 km'ye ulaşacak
Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Rüzgarın şiddeti saatte 50 km'ye ulaşacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 18 Haziran’da Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Kuzeydoğu illerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Detaylar haberimizde.
2025-06-18T07:14+0300
2025-06-18T07:14+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir 33°C – Az bulutlu ve açıkEdirne 35°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul 29°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli 32°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGenel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAfyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açıkİzmir 37°C – Az bulutlu ve açıkMuğla 33°C – Az bulutlu ve açıkUşak 32°C – Az bulutlu ve açıkGenel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAdana 37°C – Az bulutlu ve açıkAntalya 35°C – Az bulutlu ve açıkHatay 34°C – Az bulutlu ve açıkIsparta 31°C – Az bulutlu ve açıkGenel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAnkara 30°C – Az bulutluEskişehir 31°C – Az bulutluKonya 28°C – Az bulutluSivas 24°C – Parçalı ve az bulutluGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZBolu 28°C – Parçalı ve az bulutluDüzce 31°C – Az bulutluSinop 28°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak 25°C – Az bulutluGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 30°C – Parçalı bulutluRize 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlıSamsun 28°C – Parçalı bulutluTrabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlıGenel Durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUErzurum 22°C – Parçalı ve az bulutluKars 20°C – Parçalı ve az bulutluMalatya 31°C – Parçalı ve az bulutluVan 19°C – Parçalı ve az bulutluGenel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 35°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 33°C – Az bulutlu ve açıkMardin 31°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 33°C – Az bulutlu ve açıkGenel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji uyarısı, 18 haziran hava durumu, marmara rüzgar, ege kuvvetli rüzgar, rüzgar 50 km, hava sıcaklığı, şehir şehir hava durumu
meteoroloji uyarısı, 18 haziran hava durumu, marmara rüzgar, ege kuvvetli rüzgar, rüzgar 50 km, hava sıcaklığı, şehir şehir hava durumu

Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Rüzgarın şiddeti saatte 50 km'ye ulaşacak

07:14 18.06.2025
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
Mardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Marmaranın batısında ve Ege'nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklığı Türkiye'nin kuzeyi ve doğusunda yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 35°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 29°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli 32°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık
Uşak 32°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Adana 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 31°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Ankara 30°C – Az bulutlu
Eskişehir 31°C – Az bulutlu
Konya 28°C – Az bulutlu
Sivas 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Bolu 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce 31°C – Az bulutlu
Sinop 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 25°C – Az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 30°C – Parçalı bulutlu
Rize 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Samsun 28°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Genel Durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Erzurum 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 35°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 33°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 31°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 33°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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