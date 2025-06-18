Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Rüzgarın şiddeti saatte 50 km'ye ulaşacak
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Marmaranın batısında ve Ege'nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklığı Türkiye'nin kuzeyi ve doğusunda yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Haziran hava durumu tahminlerine göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında ve Ege'nin kuzeyinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 35°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 29°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli 32°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 35°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 29°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli 32°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık
Uşak 32°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 29°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık
Uşak 32°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Adana 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 31°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 37°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 31°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Ankara 30°C – Az bulutlu
Eskişehir 31°C – Az bulutlu
Konya 28°C – Az bulutlu
Sivas 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 30°C – Az bulutlu
Eskişehir 31°C – Az bulutlu
Konya 28°C – Az bulutlu
Sivas 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Bolu 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce 31°C – Az bulutlu
Sinop 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 25°C – Az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce 31°C – Az bulutlu
Sinop 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 25°C – Az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 30°C – Parçalı bulutlu
Rize 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Samsun 28°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Genel Durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 30°C – Parçalı bulutlu
Rize 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Samsun 28°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Genel Durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Erzurum 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 35°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 33°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 31°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 33°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 35°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 33°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 31°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 33°C – Az bulutlu ve açık
Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.