https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/cinde-kollari-ve-bacaklari-olmayan-hasta-beynine-yerlestirilen-cip-sayesinde-video-oyunu-oynadi-1097092183.html

Çin'de kolları ve bacakları olmayan hasta, beynine yerleştirilen çip sayesinde video oyunu oynadı

Çin'de kolları ve bacakları olmayan hasta, beynine yerleştirilen çip sayesinde video oyunu oynadı

Sputnik Türkiye

Çinli bilim insanları, 37 yaşındaki iki kolu ve iki bacağını kaybeden bir kişiye beyin implantı yerleştirerek imleç kontrolü ve oyun oynama yetisi kazandırdı... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T16:46+0300

2025-06-17T16:46+0300

2025-06-17T16:46+0300

yaşam

çin

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çip

ampute

hasta

video oyunları

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Çinli bilim insanları, invaziv beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Shanghai’daki Fudan Üniversitesi tarafından yürütülen klinik denemede, 37 yaşındaki tüm uzuvları olmayan bir hastaya beyin implantı yerleştirildi. Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda, madeni para büyüklüğünde bir cihaz ve beyin yüzeyine yerleştirilen elektrotlar kullanıldı. Ameliyattan birkaç hafta sonra hasta, bilgisayar imlecini kontrollü şekilde yönlendirebildi ve satranç ile video oyunları oynayabilecek seviyeye geldi. Bu başarı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.Ekip, 37 yaşındaki hastanın robotik bir kolu yada yapay zeka aracısını kontrol etmesini sağlayacak bir BCI geliştirmeyi umduklarını belirtiyor.Araştırma ekibi, bu yıl ALS hastaları ve felçli bireyler üzerinde küçük ölçekli denemeler planladıklarını açıkladı. Ekip, 2026’da ise 40 hastayla daha büyük kapsamlı çalışmalara geçmeyi hedefliyor. Bu klinik deney, BCI teknolojisi alanında ABD’deki Elon Musk'ın Neuralink girişimi tarafından yapılan operasyonlara benzer sonuçlar sunduğu için önemli bir öneme sahip.

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