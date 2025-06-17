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Çin'de kolları ve bacakları olmayan hasta, beynine yerleştirilen çip sayesinde video oyunu oynadı
Çin'de kolları ve bacakları olmayan hasta, beynine yerleştirilen çip sayesinde video oyunu oynadı
Sputnik Türkiye
Çinli bilim insanları, 37 yaşındaki iki kolu ve iki bacağını kaybeden bir kişiye beyin implantı yerleştirerek imleç kontrolü ve oyun oynama yetisi kazandırdı... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T16:46+0300
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Çinli bilim insanları, invaziv beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Shanghai’daki Fudan Üniversitesi tarafından yürütülen klinik denemede, 37 yaşındaki tüm uzuvları olmayan bir hastaya beyin implantı yerleştirildi. Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda, madeni para büyüklüğünde bir cihaz ve beyin yüzeyine yerleştirilen elektrotlar kullanıldı. Ameliyattan birkaç hafta sonra hasta, bilgisayar imlecini kontrollü şekilde yönlendirebildi ve satranç ile video oyunları oynayabilecek seviyeye geldi. Bu başarı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.Ekip, 37 yaşındaki hastanın robotik bir kolu yada yapay zeka aracısını kontrol etmesini sağlayacak bir BCI geliştirmeyi umduklarını belirtiyor.Araştırma ekibi, bu yıl ALS hastaları ve felçli bireyler üzerinde küçük ölçekli denemeler planladıklarını açıkladı. Ekip, 2026’da ise 40 hastayla daha büyük kapsamlı çalışmalara geçmeyi hedefliyor. Bu klinik deney, BCI teknolojisi alanında ABD’deki Elon Musk'ın Neuralink girişimi tarafından yapılan operasyonlara benzer sonuçlar sunduğu için önemli bir öneme sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turkiyede-ilk-kez-yapildi-diyabet-hastasi-kedi-kok-hucre-nakliyle-sagligina-kavustu-1097091253.html
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çin, beyin, çip, ampute, hasta, video oyunları
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Çin'de kolları ve bacakları olmayan hasta, beynine yerleştirilen çip sayesinde video oyunu oynadı

16:46 17.06.2025
© FlickrBilgisayar oyunu
Bilgisayar oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Flickr
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Çinli bilim insanları, 37 yaşındaki iki kolu ve iki bacağını kaybeden bir kişiye beyin implantı yerleştirerek imleç kontrolü ve oyun oynama yetisi kazandırdı. Mart ayında gerçekleştirilen operasyon, insanlı invaziv beyin-bilgisayar arayüzü alanında dönüm noktası olarak görülüyor.
Çinli bilim insanları, invaziv beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Shanghai’daki Fudan Üniversitesi tarafından yürütülen klinik denemede, 37 yaşındaki tüm uzuvları olmayan bir hastaya beyin implantı yerleştirildi.
Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda, madeni para büyüklüğünde bir cihaz ve beyin yüzeyine yerleştirilen elektrotlar kullanıldı. Ameliyattan birkaç hafta sonra hasta, bilgisayar imlecini kontrollü şekilde yönlendirebildi ve satranç ile video oyunları oynayabilecek seviyeye geldi. Bu başarı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Ekip, 37 yaşındaki hastanın robotik bir kolu yada yapay zeka aracısını kontrol etmesini sağlayacak bir BCI geliştirmeyi umduklarını belirtiyor.
Araştırma ekibi, bu yıl ALS hastaları ve felçli bireyler üzerinde küçük ölçekli denemeler planladıklarını açıkladı. Ekip, 2026’da ise 40 hastayla daha büyük kapsamlı çalışmalara geçmeyi hedefliyor. Bu klinik deney, BCI teknolojisi alanında ABD’deki Elon Musk'ın Neuralink girişimi tarafından yapılan operasyonlara benzer sonuçlar sunduğu için önemli bir öneme sahip.
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