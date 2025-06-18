https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/meteoroloji-tarih-vererek-uyardi-25-ile-saganak-yagis-geliyor-1097130723.html

Meteoroloji tarih vererek uyardı: 25 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı: 25 ile sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar çıkacağını, bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağışların... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

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Meteorolojiye göre, hafta sonu Güneydoğu'da sıcaklık 39 dereceyi bulurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 25 ilde sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, bazı bölgelerde ise yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te pazar günü sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması beklenirken 25 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.Kocaeli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde gök gürültülü sağanak yağışların, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü etkili olmasının beklendiği ifade edildi.22 Haziran Pazar günü yağış beklenen illerin ise Bartın, Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş olduğu belirtildi.

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