https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/meteoroloji-tarih-vererek-uyardi-25-ile-saganak-yagis-geliyor-1097130723.html
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 25 ile sağanak yağış geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 25 ile sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar çıkacağını, bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağışların... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T20:13+0300
2025-06-18T20:13+0300
2025-06-18T20:13+0300
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Meteorolojiye göre, hafta sonu Güneydoğu'da sıcaklık 39 dereceyi bulurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 25 ilde sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, bazı bölgelerde ise yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te pazar günü sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması beklenirken 25 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.Kocaeli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde gök gürültülü sağanak yağışların, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü etkili olmasının beklendiği ifade edildi.22 Haziran Pazar günü yağış beklenen illerin ise Bartın, Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/istanbulda-yagmur-trafigi-felc-etti-yogunluk-yuzde-74e-cikti-1096305116.html
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hava durumu nasıl, hafta sonu yağmur var mı, yağmur yağacak mı
hava durumu nasıl, hafta sonu yağmur var mı, yağmur yağacak mı
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 25 ile sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar çıkacağını, bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Cumartesi günü başlayacak yağışların, 22 Haziran Pazar günü 25 ilde devam etmesi beklenirken Güneydoğu illerinde sıcaklık rekorları kırılabilir.
Meteorolojiye göre, hafta sonu Güneydoğu'da sıcaklık 39 dereceyi bulurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 25 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, bazı bölgelerde ise yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te pazar günü sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması beklenirken 25 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.
Kocaeli, Yalova, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı ve Kastamonu illerinde gök gürültülü sağanak yağışların, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
22 Haziran Pazar günü yağış beklenen illerin ise Bartın, Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş olduğu belirtildi.