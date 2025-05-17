https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/istanbulda-yagmur-trafigi-felc-etti-yogunluk-yuzde-74e-cikti-1096305116.html
İstanbul’da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 74’e çıktı
İstanbul’da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 74’e çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki kazalar ve kapalı şeritler nedeniyle sürücüler kontrollü... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T15:33+0300
2025-05-17T15:33+0300
2025-05-17T15:33+0300
türki̇ye
sağanak
sağanak yağış
trafik
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İstanbul’da etkili olan yer yer sağanak yağışlar, kentin birçok bölgesinde yoğun trafiğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e kadar yükseldi. Sürücüler, ana arterlerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.D-100 karayolu ve köprü güzergahlarında durma noktasıD-100 kara yolunda, özellikle Basın Ekspres Yolu Güneşli ayrımı, Haliç ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda Şişli, Zeytinburnu, Bahçelievler, Avcılar ve Beylikdüzü gibi kritik bölgelerde araçlar adeta ilerleyemedi. Sürücüler bu bölgelerde yoğunluğu aşmak için ara sokaklara yöneldi.TEM Otoyolu’nda da yoğunluk arttıTEM Otoyolu üzerinde de benzer bir tablo yaşandı. Gaziosmanpaşa ve Kağıthane üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ciddi bir trafik yükü gözlemlendi. Sürücüler, özellikle viyadük geçişlerinde dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.Kazalar yoğunluğu daha da arttırdıYağışların etkisiyle kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalar, trafik akışını daha da olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde yaşanan kaza sonrası bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum bölgedeki yoğunluğu daha da artırarak kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.Yoğunluk nedeniyle D-100 karayolunu kullanmakta zorlanan sürücüler, çareyi alternatif güzergahlara yönelmekte buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/meteorolojiden-15-kent-icin-sari-alarm-akom-istanbul-icin-saat-verdi-kuvvetli-geliyor-1096296162.html
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sağanak, sağanak yağış, trafik
sağanak, sağanak yağış, trafik
İstanbul’da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 74’e çıktı
İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki kazalar ve kapalı şeritler nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı; özellikle D-100 ve TEM’de ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor.
İstanbul’da etkili olan yer yer sağanak yağışlar, kentin birçok bölgesinde yoğun trafiğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e kadar yükseldi. Sürücüler, ana arterlerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.
D-100 karayolu ve köprü güzergahlarında durma noktası
D-100 kara yolunda, özellikle Basın Ekspres Yolu Güneşli ayrımı, Haliç ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası’nda Şişli, Zeytinburnu, Bahçelievler, Avcılar ve Beylikdüzü gibi kritik bölgelerde araçlar adeta ilerleyemedi. Sürücüler bu bölgelerde yoğunluğu aşmak için ara sokaklara yöneldi.
TEM Otoyolu’nda da yoğunluk arttı
TEM Otoyolu üzerinde de benzer bir tablo yaşandı. Gaziosmanpaşa ve Kağıthane üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ciddi bir trafik yükü gözlemlendi. Sürücüler, özellikle viyadük geçişlerinde dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.
Kazalar yoğunluğu daha da arttırdı
Yağışların etkisiyle kayganlaşan yollarda meydana gelen kazalar, trafik akışını daha da olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde yaşanan kaza sonrası bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum bölgedeki yoğunluğu daha da artırarak kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.
Yoğunluk nedeniyle D-100 karayolunu kullanmakta zorlanan sürücüler, çareyi alternatif güzergahlara yönelmekte buldu.