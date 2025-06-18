https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/merve-taskinin-avukatindan-burak-ozcivitli-savunma-o-da-para-karsiligi-yemek-yiyor-1097110315.html
Merve Taşkın'ın avukatından Burak Özçivit'li savunma: 'O da para karşılığı yemek yiyor'
Merve Taşkın'ın avukatından Burak Özçivit'li savunma: 'O da para karşılığı yemek yiyor'
Sputnik Türkiye
14 Şubat'ta yayımladığı ilanında 400 bin lira veren bir kişiyle yemek yiyeceğini söyleyen ve müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın hakim... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T11:14+0300
2025-06-18T11:14+0300
2025-06-18T11:14+0300
yaşam
burak özçivit
merve taşkın
feyza altun
sevgililer günü
müstehcenlik
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Sevgililer Günü'nde 400 bin lira veren bir kişiyle yemek yiyeceğine dair yaptığı paylaşım nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede Taşkın'ın avukatı, "’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır" dedi. Mahkeme, Taşkın hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Müstehcenlik suçundan yargılanıyorSosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" şeklinde paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Taşkın hakkında 'müstehcenlik' suçundan dava açılmıştı. Taşkın ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken dün hakim karşısına çıktı. Paylaşımı tamamen mizah amaçlı yaptığını söyleyen Taşkın, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" diye kendini savundu. Burak Özçivit de yargılansın Taşkın'ın avukatı Feyza Altun ise müvekkilinin bir kadın olduğunu ve söz konusu görüntülerin bir kadının kendisi tarafından açık şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, ‘’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme Taşkın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sosyal-medya-fenomeni-merve-taskinin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1093951095.html
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burak özçivit, merve taşkın, feyza altun, sevgililer günü, müstehcenlik
burak özçivit, merve taşkın, feyza altun, sevgililer günü, müstehcenlik
Merve Taşkın'ın avukatından Burak Özçivit'li savunma: 'O da para karşılığı yemek yiyor'
14 Şubat'ta yayımladığı ilanında 400 bin lira veren bir kişiyle yemek yiyeceğini söyleyen ve müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın hakim karşısına çıktı.
Sevgililer Günü'nde 400 bin lira veren bir kişiyle yemek yiyeceğine dair yaptığı paylaşım nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede Taşkın'ın avukatı, "’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır" dedi. Mahkeme, Taşkın hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Müstehcenlik suçundan yargılanıyor
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" şeklinde paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Taşkın hakkında 'müstehcenlik' suçundan dava açılmıştı. Taşkın ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken dün hakim karşısına çıktı.
Paylaşımı tamamen mizah amaçlı yaptığını söyleyen Taşkın, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" diye kendini savundu.
Burak Özçivit de yargılansın
Taşkın'ın avukatı Feyza Altun ise müvekkilinin bir kadın olduğunu ve söz konusu görüntülerin bir kadının kendisi tarafından açık şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, ‘’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme Taşkın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.