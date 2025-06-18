https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/merve-taskinin-avukatindan-burak-ozcivitli-savunma-o-da-para-karsiligi-yemek-yiyor-1097110315.html

Merve Taşkın'ın avukatından Burak Özçivit'li savunma: 'O da para karşılığı yemek yiyor'

Merve Taşkın'ın avukatından Burak Özçivit'li savunma: 'O da para karşılığı yemek yiyor'

Sputnik Türkiye

14 Şubat'ta yayımladığı ilanında 400 bin lira veren bir kişiyle yemek yiyeceğini söyleyen ve müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan fenomen Merve Taşkın hakim... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T11:14+0300

2025-06-18T11:14+0300

2025-06-18T11:14+0300

yaşam

burak özçivit

merve taşkın

feyza altun

sevgililer günü

müstehcenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093950923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6db31c0238767c3922544be1d14c46fa.jpg

Sevgililer Günü'nde 400 bin lira veren bir kişiyle yemek yiyeceğine dair yaptığı paylaşım nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan yargılanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede Taşkın'ın avukatı, "’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır" dedi. Mahkeme, Taşkın hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Müstehcenlik suçundan yargılanıyorSosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" şeklinde paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Taşkın hakkında 'müstehcenlik' suçundan dava açılmıştı. Taşkın ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken dün hakim karşısına çıktı. Paylaşımı tamamen mizah amaçlı yaptığını söyleyen Taşkın, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" diye kendini savundu. Burak Özçivit de yargılansın Taşkın'ın avukatı Feyza Altun ise müvekkilinin bir kadın olduğunu ve söz konusu görüntülerin bir kadının kendisi tarafından açık şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, ‘’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme Taşkın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sosyal-medya-fenomeni-merve-taskinin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1093951095.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burak özçivit, merve taşkın, feyza altun, sevgililer günü, müstehcenlik