https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/kuveyt-israil-saldirisi-sonrasi-radyasyon-sizintisi-tespit-edilmedi-1097133632.html
Kuveyt: İsrail saldırısı sonrası radyasyon sızıntısı tespit edilmedi
Kuveyt: İsrail saldırısı sonrası radyasyon sızıntısı tespit edilmedi
Sputnik Türkiye
Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırısı sonrası herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T23:53+0300
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Kuveyt Dışişleri Bakanı, İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırısı sonrası radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 13 Haziran’daki İsrail saldırısında Natanz Nükleer Tesisi’nin yer altı bölümünde doğrudan hasar tespit edildiğini açıklamıştı. Ancak Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya denetimlerde herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı. Körfez ülkeleriyle koordineli çalıştıklarını vurgulayan Yahya, "Tüm göstergeler normal, durum yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/iran-israil-gerilimi-buyurken-uaea-baskani-grossiden-kritik-radyasyon-sizintisi-uyarisi-1097067293.html
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i̇ran, ortadoğu, radyasyon, sızıntı, kimyasal sızıntı, radyoaktif sızıntı, gaz sızıntısı, kuveyt
i̇ran, ortadoğu, radyasyon, sızıntı, kimyasal sızıntı, radyoaktif sızıntı, gaz sızıntısı, kuveyt
Kuveyt: İsrail saldırısı sonrası radyasyon sızıntısı tespit edilmedi
Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırısı sonrası herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı. Körfez ülkeleriyle koordineli çalıştıklarını vurgulayan Yahya, tüm göstergelerin normal olduğunu vurguladı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı, İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırısı sonrası radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 13 Haziran’daki İsrail saldırısında Natanz Nükleer Tesisi’nin yer altı bölümünde doğrudan hasar tespit edildiğini açıklamıştı. Ancak Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya denetimlerde herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.
Körfez ülkeleriyle koordineli çalıştıklarını vurgulayan Yahya, "Tüm göstergeler normal, durum yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.