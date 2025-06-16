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İran-İsrail gerilimi büyürken UAEA Başkanı Grossi'den kritik radyasyon sızıntısı uyarısı
İran-İsrail gerilimi büyürken UAEA Başkanı Grossi'den kritik radyasyon sızıntısı uyarısı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail-İran geriliminin yalnızca can kayıplarına değil, radyasyon sızıntısı riski ve... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T17:19+0300
2025-06-16T17:19+0300
dünya
nükleer
sızıntı
i̇ran
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasında artan askeri gerilimin bölgeyi sadece politik açıdan değil, nükleer güvenlik açısından da tehlikeye attığını vurguladı. Grossi, "Askeri gerginliğin tırmanması, hayatları tehdit etmekte, insanlara ve çevreye ciddi sonuçlar doğuracak radyasyon sızıntısı olasılığını artırmakta ve İran'ın nükleer silah elde etmesini uzun vadede engelleyecek diplomatik bir çözüm için gerekli çalışmaları geciktirmektedir" ifadelerini kullandı.UAEA: Taraflar itidal göstermeliGrossi, Rusya’nın acil çağrısıyla toplanan UAEA Yönetim Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, tüm taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı. Ajans başkanı, olası bir nükleer felaketi önlemek adına nükleer tesislerin korunması için tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.Natanz Tesisinde iç risk sürüyorGrossi, 13 Haziran’daki İsrail saldırısından sonra Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ek hasar oluşmadığını ancak yer üstü yapılarının tahrip edildiğini açıkladı. Yer altı yapılarında fiziksel saldırı belirtisi olmadığını belirten Grossi, tesis dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini ifade etti.Ancak, tesis içindeki duruma dikkat çeken Grossi, "radyolojik ve kimyasal kirlenme" riskinin sürdüğünü belirterek, nükleer maddenin dağılmış olabileceğini ve alfa parçacıklarının solunması ya da yutulması durumunda tehlikeli olabileceğini vurguladı. Grossi, “Ancak bu risk, etkilenen tesislerin içindeyken solunum koruma cihazlarının kullanılması gibi uygun koruyucu önlemlerle etkili şekilde yönetilebilir” ifadelerini kullandı.Kimyasal toksisiteye karşı uyarıUAEA Başkanı, en büyük endişelerden birinin ise uranyum heksaflorür ve florür bileşenlerinin suyla temasından kaynaklanan kimyasal toksisite olduğunu söyledi.Fordo, Buşehr ve Tahran’da hasar yokGrossi, Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi, Hondab Ağır Su Reaktörü, Buşehr Nükleer Santrali ve Tahran Araştırma Reaktörü'nde herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti. Öte yandan İsfahan nükleer sahasında 4 kritik binada hasar meydana geldiğini ancak tesis dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini kaydetti.Grossi, İranlı yetkililerle yürütülen bilgi paylaşımını olumlu karşıladıklarını belirterek, UAEA’nın İran’daki varlığının süreceğini vurguladı: “UAEA İran’da bulunmaktadır ve bulunmaya devam edecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/canli--iran-israil-catismasinin-4-gunu-iranda-224-ve-israilde-16-kisi-hayatini-kaybetti-1097047993.html
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nükleer, sızıntı, i̇ran, i̇srail
nükleer, sızıntı, i̇ran, i̇srail

İran-İsrail gerilimi büyürken UAEA Başkanı Grossi'den kritik radyasyon sızıntısı uyarısı

17:19 16.06.2025
© AANükleer tesis
Nükleer tesis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail-İran geriliminin yalnızca can kayıplarına değil, radyasyon sızıntısı riski ve nükleer diplomasi sürecinde gecikmelere yol açtığı uyarısında bulundu. Grossi, nükleer tesislerin korunması için tarafları itidale çağırdı ve tesislerdeki son durumu paylaştı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail ile İran arasında artan askeri gerilimin bölgeyi sadece politik açıdan değil, nükleer güvenlik açısından da tehlikeye attığını vurguladı. Grossi, "Askeri gerginliğin tırmanması, hayatları tehdit etmekte, insanlara ve çevreye ciddi sonuçlar doğuracak radyasyon sızıntısı olasılığını artırmakta ve İran'ın nükleer silah elde etmesini uzun vadede engelleyecek diplomatik bir çözüm için gerekli çalışmaları geciktirmektedir" ifadelerini kullandı.

UAEA: Taraflar itidal göstermeli

Grossi, Rusya’nın acil çağrısıyla toplanan UAEA Yönetim Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, tüm taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı. Ajans başkanı, olası bir nükleer felaketi önlemek adına nükleer tesislerin korunması için tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Natanz Tesisinde iç risk sürüyor

Grossi, 13 Haziran’daki İsrail saldırısından sonra Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde ek hasar oluşmadığını ancak yer üstü yapılarının tahrip edildiğini açıkladı. Yer altı yapılarında fiziksel saldırı belirtisi olmadığını belirten Grossi, tesis dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini ifade etti.
Ancak, tesis içindeki duruma dikkat çeken Grossi, "radyolojik ve kimyasal kirlenme" riskinin sürdüğünü belirterek, nükleer maddenin dağılmış olabileceğini ve alfa parçacıklarının solunması ya da yutulması durumunda tehlikeli olabileceğini vurguladı. Grossi, “Ancak bu risk, etkilenen tesislerin içindeyken solunum koruma cihazlarının kullanılması gibi uygun koruyucu önlemlerle etkili şekilde yönetilebilir” ifadelerini kullandı.

Kimyasal toksisiteye karşı uyarı

UAEA Başkanı, en büyük endişelerden birinin ise uranyum heksaflorür ve florür bileşenlerinin suyla temasından kaynaklanan kimyasal toksisite olduğunu söyledi.

Fordo, Buşehr ve Tahran’da hasar yok

Grossi, Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi, Hondab Ağır Su Reaktörü, Buşehr Nükleer Santrali ve Tahran Araştırma Reaktörü'nde herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti. Öte yandan İsfahan nükleer sahasında 4 kritik binada hasar meydana geldiğini ancak tesis dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini kaydetti.
Grossi, İranlı yetkililerle yürütülen bilgi paylaşımını olumlu karşıladıklarını belirterek, UAEA’nın İran’daki varlığının süreceğini vurguladı: “UAEA İran’da bulunmaktadır ve bulunmaya devam edecektir.
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