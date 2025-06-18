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Kazada yüzü parçalandı: 3D yazıcıyla yeniden yapıldı
Kazada yüzü parçalandı: 3D yazıcıyla yeniden yapıldı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bisiklet kazası geçiren bir adam, 3D yazıcıyla yapılan yüz protezi sayesinde hayata yeniden tutundu. Bu yeni teknolojinin geliştirilmesi ve... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T17:26+0300
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sağlik
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i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
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İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Dave Richards, dört yıl önce alkollü bir sürücünün çarpmasıyla ölümden döndü. Kazada yüzünden yaralanan Richards, defalarca ameliyat geçirse de kaybolan yüz kemikleri ve doku hasarı günlük yaşamını derinden etkiliyordu. Richard için, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) bünyesinde kurulan bir merkezde 3D yazıcı kullanılarak üretilen bir yüz protezi tasarlandı. İngiltere'de türünün tek örneği olan merkez Bristol'da açıldı. Merkezde aynı alanda hem dijital yüz taraması yapılıyor hem de bu veriler kullanılarak birebir uyumlu protezler üretilebiliyor. Yani hasta, birden fazla merkeze gitmeden doğrudan çözümle buluşabiliyor. Richard için üretilen protez, PEEK adlı tıbbi bir malzemeden üretildiğini açıklayan yetkililer, materyalin hafif ve biyouyumlu olduğunu belirtti. Kazadan sonra sosyal ortamlardan uzak durduğunu söyleyen Richards, protezin artık yüzüyle bütünleştiğini belirterek, "İnsanların bakışlarından rahatsız olmuyorum. Kendimi yeniden ben gibi hissediyorum" dedi.3D teknolojisinin sağlık alanında yeni rolüBu yeni yöntemle birlikte yüz travmasına sahip hastalar için kişiye özel çözümler üretebiliyor, bu da hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağlayabilir. 3D yazıcılar sadece yüz protezleri değil, kemik modelleri, organ maketleri ve ameliyat rehberleri de üretebiliyor. 3D yazıcının, ilerleyen yıllarda özellikle travma cerrahisinde yaygınlaşacağı öngörülmekte.
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i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sağlık, protez, 3d yazıcı
i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sağlık, protez, 3d yazıcı

Kazada yüzü parçalandı: 3D yazıcıyla yeniden yapıldı

17:26 18.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYüzü parçalandı, 3D yazıcıyla yeniden yapıldı
Yüzü parçalandı, 3D yazıcıyla yeniden yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere'de bisiklet kazası geçiren bir adam, 3D yazıcıyla yapılan yüz protezi sayesinde hayata yeniden tutundu. Bu yeni teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımının yayılmasıyla yüz travmalarından organ maketlerine sağlık alanında birçok işleve sahip olabileceği düşünülüyor.
İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Dave Richards, dört yıl önce alkollü bir sürücünün çarpmasıyla ölümden döndü. Kazada yüzünden yaralanan Richards, defalarca ameliyat geçirse de kaybolan yüz kemikleri ve doku hasarı günlük yaşamını derinden etkiliyordu.
Richard için, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) bünyesinde kurulan bir merkezde 3D yazıcı kullanılarak üretilen bir yüz protezi tasarlandı. İngiltere'de türünün tek örneği olan merkez Bristol'da açıldı.
Merkezde aynı alanda hem dijital yüz taraması yapılıyor hem de bu veriler kullanılarak birebir uyumlu protezler üretilebiliyor. Yani hasta, birden fazla merkeze gitmeden doğrudan çözümle buluşabiliyor. Richard için üretilen protez, PEEK adlı tıbbi bir malzemeden üretildiğini açıklayan yetkililer, materyalin hafif ve biyouyumlu olduğunu belirtti.
Kazadan sonra sosyal ortamlardan uzak durduğunu söyleyen Richards, protezin artık yüzüyle bütünleştiğini belirterek, "İnsanların bakışlarından rahatsız olmuyorum. Kendimi yeniden ben gibi hissediyorum" dedi.

3D teknolojisinin sağlık alanında yeni rolü

Bu yeni yöntemle birlikte yüz travmasına sahip hastalar için kişiye özel çözümler üretebiliyor, bu da hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağlayabilir. 3D yazıcılar sadece yüz protezleri değil, kemik modelleri, organ maketleri ve ameliyat rehberleri de üretebiliyor. 3D yazıcının, ilerleyen yıllarda özellikle travma cerrahisinde yaygınlaşacağı öngörülmekte.
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