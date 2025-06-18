https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/kazada-yuzu-parcalandi-3d-yaziciyla-yeniden-yapildi-1097122409.html

Kazada yüzü parçalandı: 3D yazıcıyla yeniden yapıldı

Kazada yüzü parçalandı: 3D yazıcıyla yeniden yapıldı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bisiklet kazası geçiren bir adam, 3D yazıcıyla yapılan yüz protezi sayesinde hayata yeniden tutundu. Bu yeni teknolojinin geliştirilmesi ve... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T17:26+0300

2025-06-18T17:26+0300

2025-06-18T17:26+0300

sağlik

i̇ngiltere

i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

sağlık

protez

3d yazıcı

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İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Dave Richards, dört yıl önce alkollü bir sürücünün çarpmasıyla ölümden döndü. Kazada yüzünden yaralanan Richards, defalarca ameliyat geçirse de kaybolan yüz kemikleri ve doku hasarı günlük yaşamını derinden etkiliyordu. Richard için, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) bünyesinde kurulan bir merkezde 3D yazıcı kullanılarak üretilen bir yüz protezi tasarlandı. İngiltere'de türünün tek örneği olan merkez Bristol'da açıldı. Merkezde aynı alanda hem dijital yüz taraması yapılıyor hem de bu veriler kullanılarak birebir uyumlu protezler üretilebiliyor. Yani hasta, birden fazla merkeze gitmeden doğrudan çözümle buluşabiliyor. Richard için üretilen protez, PEEK adlı tıbbi bir malzemeden üretildiğini açıklayan yetkililer, materyalin hafif ve biyouyumlu olduğunu belirtti. Kazadan sonra sosyal ortamlardan uzak durduğunu söyleyen Richards, protezin artık yüzüyle bütünleştiğini belirterek, "İnsanların bakışlarından rahatsız olmuyorum. Kendimi yeniden ben gibi hissediyorum" dedi.3D teknolojisinin sağlık alanında yeni rolüBu yeni yöntemle birlikte yüz travmasına sahip hastalar için kişiye özel çözümler üretebiliyor, bu da hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmesini sağlayabilir. 3D yazıcılar sadece yüz protezleri değil, kemik modelleri, organ maketleri ve ameliyat rehberleri de üretebiliyor. 3D yazıcının, ilerleyen yıllarda özellikle travma cerrahisinde yaygınlaşacağı öngörülmekte.

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i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sağlık, protez, 3d yazıcı