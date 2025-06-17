https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/sivasta-keneden-bir-kisi-daha-oldu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-8-oldu-1097078692.html
Sivas'ta keneden bir kişi daha öldü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Sivas'ta keneden bir kişi daha öldü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi. Kentte bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:59+0300
2025-06-17T09:59+0300
2025-06-17T09:59+0300
sağlik
kene
sivas
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü. 67 yaşındaki kadının da keneden ölmesiyle Sivas'taki kene sebepli ölümlerin sayısı 8 oldu.Sivas'ta keneden bir kişi daha öldüSivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.İlçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral'e yaklaşık 1 ay önce kene yapıştı.Meral, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Meral, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Sivas'ta kene ölümleriÖte yandan Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.Kayseri'de kene ölümleri: 3 kişi hayatını kaybettiKayseri'de 5, 12 ve 15 Haziran'da kene sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/piknikte-vucuduna-yapisan-keneyi-cikarmisti-bir-sure-sonra-fenalasti-kayseride-keneden-bir-olum-1097042597.html
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kene, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene, sivas, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Sivas'ta keneden bir kişi daha öldü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Ayrıntılar geliyor
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi. Kentte bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü. 67 yaşındaki kadının da keneden ölmesiyle Sivas'taki kene sebepli ölümlerin sayısı 8 oldu.
Sivas'ta keneden bir kişi daha öldü
Sivas'ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Karayakup köyünde yaşayan 67 yaşındaki 7 çocuk annesi Köpük Meral'e yaklaşık 1 ay önce kene yapıştı.
Meral, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Meral, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Meral, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Meral'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.
Kayseri'de kene ölümleri: 3 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de 5, 12 ve 15 Haziran'da kene sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.