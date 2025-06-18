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İZBAN'da görevli güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü
İZBAN'da görevli güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü
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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde görevli bir güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darp edilmesi nedeniyle hastaneye... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D. isimli adam sigara içtiği için güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarı nedeniyle yolcu ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan A. ve Hasan K'yi darp etti. Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Seydihan A, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mehmet D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/darphane-basimi-olmayan-ve-dusuk-ayarli-altin-satan-5-kuyumcu-gozaltina-alindi-1097098401.html
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i̇zmir, i̇zban, darp
i̇zmir, i̇zban, darp

İZBAN'da görevli güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü

01:47 18.06.2025 (güncellendi: 01:48 18.06.2025)
© İZBANİzmir İZBAN
İzmir İZBAN - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© İZBAN
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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde görevli bir güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darp edilmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.
İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D. isimli adam sigara içtiği için güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı.
Uyarı nedeniyle yolcu ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan A. ve Hasan K'yi darp etti.
Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Seydihan A, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Mehmet D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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