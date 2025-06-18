https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/izbanda-gorevli-guvenlik-gorevlisi-sigara-ictigi-icin-uyardigi-yolcu-tarafindan-olduruldu-1097100703.html

İZBAN'da görevli güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü

İZBAN'da görevli güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü

Sputnik Türkiye

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde görevli bir güvenlik görevlisi sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darp edilmesi nedeniyle hastaneye... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T01:47+0300

2025-06-18T01:47+0300

2025-06-18T01:48+0300

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İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D. isimli adam sigara içtiği için güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarı nedeniyle yolcu ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan A. ve Hasan K'yi darp etti. Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Seydihan A, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mehmet D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/darphane-basimi-olmayan-ve-dusuk-ayarli-altin-satan-5-kuyumcu-gozaltina-alindi-1097098401.html

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